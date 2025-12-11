U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với ngôi đầu bảng B.
Highlights U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia
Ghi bàn:
U22 Việt Nam: Hiểu Minh (11'), Minh Phúc (22')
Đội hình ra sân
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Quốc Cường, Thái Sơn (Xuân Bắc 68'), Minh Phúc, Văn Khang (Công Phương 68'), Vikto Lê (Văn Thuận 68'), Đình Bắc (Ngọc Mỹ 80').
U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Yusuf, Moses Raj.
Phủ đầu với hai bàn thắng sớm của Vạn Sự và Bích Thùy, tuyển nữ Việt Nam hạ Myanmar 2-0, qua đó giành tấm vé vào bán kết SEA Games 33, gặp nữ Indonesia.
Nguyễn Thùy Linh bất ngờ dừng bước tại vòng 16 đơn nữ SEA Games 33, dù được đánh giá vượt trội và khởi đầu đầy thuận lợi trước tay vợt trẻ Indonesia.