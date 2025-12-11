Highlights U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia

Ghi bàn:

U22 Việt Nam: Hiểu Minh (11'), Minh Phúc (22')

Đội hình ra sân

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Quốc Cường, Thái Sơn (Xuân Bắc 68'), Minh Phúc, Văn Khang (Công Phương 68'), Vikto Lê (Văn Thuận 68'), Đình Bắc (Ngọc Mỹ 80').

U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Yusuf, Moses Raj. 