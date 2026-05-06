V-League 2025/26 công bố các danh hiệu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất tháng 4. Đáng chú ý, CLB CAHN giành gần như toàn bộ các giải thưởng quan trọng. Theo đó, đội bóng ngành công an giành danh hiệu CLB xuất sắc nhất tháng 4. HLV xuất sắc nhất tháng thuộc về HLV Polking.

CAHN đang tiến gần tới chức vô địch. Sau 21 vòng đấu, họ có 54 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là Thể Công Viettel tới 11 điểm. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như thời gian qua, đoàn quân của HLV Polking có thể vô địch sớm trước 2-3 vòng đấu.

Đình Bắc đang có phong độ cực ấn tượng.

Ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được vinh danh. Chân sút người Nghệ An có một tháng thi đấu bùng nổ, ghi được 7 bàn thắng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội nhà.

Với 8 bàn thắng tính từ đầu mùa giải, Đình Bắc đang có cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới ở V-League 2025/26, đồng thời hướng tới mục tiêu chinh phục Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

Trong khi đó, danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất tháng 4 thuộc về hậu vệ Giáp Tuấn Dương (số 98) của CLB Thép Xanh Nam Định. Cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm ở phút 67 trong trận đấu với TP.HCM (vòng 20) mang về giải thưởng cá nhân cho cầu thủ sinh năm 2001.