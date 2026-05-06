Trước cuộc đối đầu với U17 Yemen ở trận ra quân VCK U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý sau thời gian tập huấn tại Jeddah.

“Chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm”, HLV Cristiano Roland nói.

HLV Cristiano Roland rất tự tin.

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh vai trò của quá trình chuẩn bị bài bản và tích lũy qua thực tiễn thi đấu. Theo HLV Cristiano Roland, khi các cầu thủ hiểu rõ yêu cầu chiến thuật và duy trì sự tập trung trong tập luyện cũng như thi đấu, sự tự tin sẽ được hình thành một cách tự nhiên.

“Chúng tôi trải qua nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao, điều đó giúp các cầu thủ bước vào giải với trạng thái tốt. Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em đã thể hiện”, ông cho biết.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U17 Yemen.

Đánh giá về đối thủ U17 Yemen, HLV Cristiano Roland nhận định đây là đội bóng có chất lượng và thi đấu gắn kết: “Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Yemen diễn ra lúc 0h ngày 7/5.

Một số hình ảnh buổi tập của U17 Việt Nam chiều 5/5:

