Trong một bảng đấu với sự góp mặt của U17 Hàn Quốc và U17 UAE, cả U17 Việt Nam lẫn U17 Yemen đều hiểu rằng cuộc đối đầu ở trận ra quân có tính chất vô cùng quan trọng. Chỉ có giành chiến thắng, cơ hội đi tiếp với mỗi đội mới "sáng" hơn. Ngược lại, nếu thất bại, khó khăn sẽ rất lớn.

Vì vậy, U17 Việt Nam và U17 Yemen đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận mở màn, và xem đây như một trận "chung kết". Cơ hội được đánh giá chia đều cho mỗi đội, và bên nào mắc ít sai sót, thi đấu hết khả năng, sẽ là người giành chiến thắng.

U17 Yemen sở hữu nền tảng thể lực tốt, vì vậy có thể triển khai lối chơi bóng dài, bóng bổng. Tại vòng loại, đội bóng này toàn thắng cả 5 trận, ghi tới 24 bàn thắng, cho thấy hàng công rất đáng gờm.

U17 Việt Nam quyết thắng trận ra quân

Về phía U17 Việt Nam, thầy trò HLV Cristiano Roland có sự chuẩn bị tốt nhất. Hành trang tới VCK U17 châu Á của Nguyễn Lực và các đồng đội là ngôi nhất vòng loại (5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn và không để thủng lưới bàn nào), bên cạnh đó là ngôi vô địch Đông Nam Á 2026. Những thành tích này mang lại sự tự tin với các cầu thủ trẻ của chúng ta.

Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam trở thành một tập thể gắn kết, kỷ luật, lối chơi bản sắc thiên về kiểm soát bóng hiện đại, phối hợp nhỏ. Chiến lược gia người Brazil thậm chí còn khẳng định U17 Việt Nam sẽ thể hiện màn trình diễn tốt nhất từ trước tới nay tại giải đấu lần này, khi các cầu thủ có sự tích lũy kinh nghiệm, "lì lợm" hơn, hiểu rõ về triết lý.

Trong 3 đối thủ tại bảng C, U17 Yemen được đánh giá là "mềm" nhất với U17 Việt Nam. Tuy nhiên chắc chắn đoàn quân của HLV Cristiano Roland phải chơi hết khả năng. Trận ra quân rất khó khăn, nhưng U17 Việt Nam có sự tự tin rất cao. "Những chiến binh sao vàng" đang rất khát khao hướng tới tấm vé dự World Cup, và để hiện thực hóa được mục tiêu này, U17 Việt Nam làm tất cả đánh bại U17 Yemen ở trận khai màn.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Yemen lăn bóng vào lúc 0h ngày 7/5 trên SVĐ King Abdullah Sports City, Saudi Arabia.