Một mục tiêu, một con đường

Mục tiêu của U17 Việt Nam lúc này là rất rõ ràng: giành vé dự U17 World Cup. Đây là điều hoàn toàn khả thi sau những gì đội bóng này thể hiện suốt 2 năm qua dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland.

Sự tiến bộ của U17 Việt Nam không chỉ nằm ở kết quả với thành tích bất bại 16 trận đấu liên tiếp, mà còn thể hiện qua cách chơi bóng đầy bản sắc, công hiến.

U17 Việt Nam gây ấn tượng mạnh bởi lối chơi cống hiến

Tuy nhiên, để biến mục tiêu thành hiện thực, U17 Việt Nam chỉ có một con đường: thi đấu với sự tập trung cao nhất từng trận đấu nhằm đảm bảo giành một trong hai vị trí nhất – nhì bảng nhằm bước đến sân chơi World Cup.

Vì thế, mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa như một “chung kết”. Khi giữ được sự tập trung và tinh thần chiến đấu xuyên suốt, cơ hội sẽ tự mở ra với U17 Việt Nam.

Nhưng đừng toan tính

Trong bóng đá hiện đại, toan tính chiến thuật là điều không thể thiếu. Nhưng với một đội bóng ở độ tuổi U17, việc tính toán quá nhiều đôi khi lại phản tác dụng. Khi các cầu thủ còn đang trong quá trình hoàn thiện kỹ năng và tâm lý thi đấu, những thay đổi mang tính “chiến lược” quá sớm có thể khiến họ đánh mất chính mình.

Điều này sẽ cần thầy trò HLV Roland tiếp tục phát huy ở sân chơi châu Á

Dưới thời HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam gây ấn tượng bằng lối chơi tấn công chủ động, giàu tốc độ và không thiếu sự sáng tạo. Đó không chỉ là bản sắc, mà còn là điểm mạnh giúp đoàn quân của chiến lược ra người Brazil ghi điểm đối với người hâm mộ. Thế nên, nếu các cầu thủ vì áp lực thành tích phải chuyển sang cách chơi thận trọng thái quá, thiên về phòng ngự, có thể tự làm giảm đi sức mạnh vốn được rèn giũa suốt 2 năm qua.

Thực tế cho thấy, nhiều đội bóng trẻ Việt Nam khi bước vào giải đấu lớn thường chọn cách chơi an toàn để tránh sai lầm. Nhưng bóng đá trẻ không chỉ là câu chuyện kết quả, mà còn là hành trình phát triển.

Một lối chơi tích cực, dám cầm bóng, dám tấn công sẽ giúp các cầu thủ tiến bộ nhanh hơn và tự tin hơn thay vì duy trì tâm lý “kẻ yếu” trước các đối thủ tới từ những nền bóng đá phát triển hơn.

Toan tính đương nhiên vẫn là cần thiết, nhưng không nên dùng sự thận trọng để “bóp nghẹt” khả năng sáng tạo. Vì thế khi U17 Việt Nam bước vào giải châu Á, điều quan trọng nhất vẫn cần giữ được tinh thần chơi bóng đúng với khả năng, đúng với những gì đã cho thấy suốt 2 năm qua.

Khi đó, vé World Cup sẽ là phần thưởng xứng đáng, lung linh hơn thay vì phấp phỏng chờ vào yếu tố may mắn hay chỉ số phụ.