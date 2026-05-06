Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Yemen thuộc bảng C giải U17 châu Á 2026 được phát sóng trực tiếp trên TV360 và kênh Youtube của LĐBĐ châu Á (AFC). Để phục vụ quý độc giả, Báo VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp màn so tài này.

U17 Việt Nam gặp U17 Yemen ở trận mở màn bảng C VCK U17 châu Á 2026, trong bối cảnh bảng đấu còn có sự hiện diện của U17 Hàn Quốc và U17 UAE. Vì vậy, cuộc đối đầu này được xem như trận “chung kết sớm” với cả hai đội, bởi 3 điểm sẽ mang lại lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

U17 Việt Nam trong buổi tập mới đây trên đất Saudi Arabia - Ảnh: VFF

U17 Yemen không phải đối thủ dễ chịu. Đội bóng Tây Á sở hữu nền tảng thể lực tốt, có thể chơi bóng dài, bóng bổng và tạo áp lực mạnh mẽ. Tại vòng loại, Yemen toàn thắng 5 trận, ghi 24 bàn, cho thấy hàng công có sức sát thương đáng kể.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam cũng bước vào giải với hành trang ấn tượng. Thầy trò HLV Cristiano Roland đứng nhất vòng loại với 5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn và không thủng lưới. Bên cạnh đó, chức vô địch Đông Nam Á 2026 giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam xây dựng lối chơi kỷ luật, gắn kết, thiên về kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ. Nhà cầm quân người Brazil tin tưởng đội sẽ có màn trình diễn tốt nhất từ trước tới nay.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen diễn ra lúc 00h00 ngày 7/5, trên sân King Abdullah Sports City, Saudi Arabia.

Thông tin lực lượng U17 Yemen vs U17 Việt Nam

U17 Yemen: Đầy đủ lực lượng.

U17 Việt Nam: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến U17 Yemen vs U17 Việt Nam

U17 Yemen: Wassam Al-Sabhi (GK), Mohsen Salem, Fahim Zaheer, Ayman Al-Abadi, Sabir Sind, Ali Shafiq, Ibrahim Anwar, Ahmed Nasser, Muhammad Sadiq, Haitham Tawfiq.

U17 Việt Nam: Xuân Hòa (GK), Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách.