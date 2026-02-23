Đây là lần thứ 3 Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tạm định chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” trong quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Tổ công tác của Cơ quan điều tra Viện KNSD tối cao trong một lần làm việc với gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Ảnh: Đ.Đ

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nêu rõ, trước đó đơn vị đã có công văn gửi đến các ngân hàng đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến đối tượng đang xác minh.

Tuy nhiên, thời hạn giải quyết tố giác tội phạm đã hết nhưng đơn vị chưa nhận được đầy đủ tài liệu làm căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Do đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ra quyết định tạm đình chỉ để chờ kết quả.

Ngay sau khi nhận được thông báo trên, bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, là mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) đã có khiếu nại đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân). Ảnh: Đ.Đ

Trong 2 lần tạm đình chỉ trước, Cơ quan điều tra khẳng định nguyên nhân là chờ tài liệu, chứng cứ từ Công an tỉnh Vĩnh Long và Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi nhận được kết quả từ các cơ quan đó, Cơ quan điều tra cũng lần lượt ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm để tiếp tục xác minh giải quyết.