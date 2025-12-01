Tại hội thảo Chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa thế giới, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp hiện tiếp tục được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Sau 8 năm triển khai, nghị quyết đã tạo động lực lớn nhưng vẫn còn nhiều nội dung cần thúc đẩy quyết liệt hơn để đi vào đời sống và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cùng PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam chủ trì hội nghị.

Theo Thứ trưởng, văn hóa kinh doanh Việt Nam có nhiều giá trị tốt đẹp, được gìn giữ qua nhiều thế hệ, thể hiện ngay trong những câu chuyện dân gian quen thuộc như sự tích Mai An Tiêm - những bài học vẫn còn nguyên giá trị tham chiếu cho cách ứng xử, cách làm kinh doanh hôm nay. Tuy nhiên, cùng với đó là những hạn chế, những điều chưa hay mà doanh nghiệp Việt cần học hỏi từ những nền văn hóa kinh doanh đề cao chữ tín, chữ tâm và tính chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải cập nhật các chuẩn mực mới: tôn trọng pháp luật, tuân thủ hợp đồng, minh bạch, hiệu quả, truyền thông đúng mực và đặc biệt là trách nhiệm xã hội.

Ông nhấn mạnh, tiêu chí đạo đức và văn hóa kinh doanh chỉ phát huy giá trị khi doanh nghiệp tự nhận thấy lợi ích trong việc thực hành, thay vì coi đó như thủ tục mang tính báo cáo hay hình thức. "Ngay từ khi khởi nghiệp, tư duy đầu tiên đã phải đi theo hướng này mới mang lại lợi ích thực chất, lâu dài", Thứ trưởng khẳng định.

Góp ý đề án, bà Nguyễn Thị Bích Phương - Phó Giám đốc BHD cho rằng điện ảnh là ngành có đặc thù kép vừa là sản phẩm văn hóa, vừa là lĩnh vực sản xuất thương mại - giải trí. Do đó chuẩn mực đạo đức và văn hóa kinh doanh không chỉ ảnh hưởng nội bộ doanh nghiệp mà còn tác động tới hình ảnh con người Việt Nam và uy tín quốc gia ngoài khu vực.

Từ thực tiễn ngành, BHD đưa ra 3 đề xuất:

Thứ nhất, cần làm rõ trách nhiệm về nội dung như một phần của văn hóa kinh doanh. Điện ảnh định hình nhận thức và giá trị xã hội nên đạo đức nghề nghiệp phải được phản ánh trong bộ chỉ số.

Thứ hai, chuẩn mực cần tính đến đặc thù sáng tạo: linh hoạt, thử nghiệm, đổi mới và chấp nhận rủi ro. Hệ thống chỉ số nên mang tính định hướng, tránh tạo ràng buộc cứng khiến doanh nghiệp mất đi sự sáng tạo.

Thứ ba, tích hợp các yếu tố hợp tác và minh bạch quốc tế, nhất là trong tài chính, bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn lao động và bảo vệ môi trường - những yêu cầu bắt buộc khi tham gia sản xuất xuyên biên giới.

Đại diện BHD khẳng định tin tưởng đề án khi hoàn thiện sẽ góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp Việt nói chung và ngành điện ảnh nói riêng, giúp hình thành môi trường sáng tạo chuyên nghiệp, văn minh và đậm bản sắc Việt.

Đại diện Yeah1 - đơn vị tổ chức nhiều concert nổi tiếng chia sẻ góc nhìn từ thực tiễn hợp tác quốc tế: doanh nghiệp thường không cần biết tên hay quốc tịch đối tác nhưng văn hóa kinh doanh của mỗi quốc gia tạo ra ấn tượng rất rõ ràng. Làm việc với doanh nghiệp Đức gợi lên sự đúng giờ, kỷ luật và đôi khi cứng nhắc; trong khi các tập đoàn Hàn Quốc đề cao thứ bậc, tôn trọng trên dưới.

Theo đại diện Yeah1, doanh nghiệp Việt có nhiều giá trị đáng tự hào: văn hóa chào cờ - hát Quốc ca vẫn được duy trì ở nhiều đơn vị, văn hóa chia sẻ, tương trợ cộng đồng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, để hình thành hệ giá trị chung, doanh nghiệp cho rằng đề án cần cụ thể hơn các tiêu chí.

Kết thúc hội thảo, Thứ trưởng Lê Hải Bình cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Đề án Chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa thế giới để trình Chính phủ xem xét, quyết định. Khi được thông qua, nó sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại và thấm đẫm bản sắc Việt.