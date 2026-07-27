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Chiều 27/7, dự báo viên Phạm Thị Châm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về đợt mưa lớn trên diện rộng bắt đầu diễn ra trên cả nước.
Theo đó, từ chiều ngày 27/7 đến hết đêm 28/7, một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng sẽ bao trùm Bắc Bộ. Đáng chú ý, toàn bộ khu vực vùng núi, trung du, bao gồm tỉnh Cao Bằng và phía tây tỉnh Lạng Sơn, được dự báo có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm; cục bộ một số nơi có thể ghi nhận mưa rất to, vượt 250mm.
Dự báo viên Phạm Thị Châm đặc biệt lưu ý, các tỉnh khu vực vùng núi Bắc Bộ thời gian qua đã liên tục có mưa giông, nền đất đá đã trở nên bở rời. Khi xuất hiện thêm mưa lớn dồn dập, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Người dân tại khu vực này cần nâng cao cảnh giác và sẵn sàng các giải pháp ứng phó.
Các khu vực khác tại Bắc Bộ cũng ghi nhận mưa giông diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa to cục bộ trên 150mm.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa kéo dài đến hết 29/7
Cùng thời điểm, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng bước vào đợt mưa giông diện rộng bắt đầu từ chiều tối 27/7 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 29/7.
Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng thời gian này từ 40-100 mm, cục bộ có điểm xuất hiện mưa rất to trên 200mm.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong các đợt mưa giông diện rộng, người dân trên cả nước cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm đến tính mạng cũng như tài sản.
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Chi tiết diễn biến đợt mưa lớn trên cả nước
Trong ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Tính từ 7-15h cùng ngày, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 80mm, như: Hồ Sống Rắn (Quảng Ninh) 109,8mm; Trúc Tay (Bắc Ninh) 93,6mm; Cẩm Giàng (Thái Nguyên) 91,2mm; Phủ Dực (Hưng Yên) 89mm...
Dự báo, từ chiều 27/7 đến đêm 28/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Từ chiều tối 27/7 đến hết ngày 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.
Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.
Từ ngày 29/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.
Đêm 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ ngày 30/7, mưa lớn tại khu vực này sẽ giảm dần.