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Chiều 27/7, dự báo viên Phạm Thị Châm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về đợt mưa lớn trên diện rộng bắt đầu diễn ra trên cả nước.

Theo đó, từ chiều ngày 27/7 đến hết đêm 28/7, một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng sẽ bao trùm Bắc Bộ. Đáng chú ý, toàn bộ khu vực vùng núi, trung du, bao gồm tỉnh Cao Bằng và phía tây tỉnh Lạng Sơn, được dự báo có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm; cục bộ một số nơi có thể ghi nhận mưa rất to, vượt 250mm.

Miền Bắc hứng đợt mưa lớn, nguy cơ ngập úng, sạt lở. Ảnh: Thạch Thảo

Dự báo viên Phạm Thị Châm đặc biệt lưu ý, các tỉnh khu vực vùng núi Bắc Bộ thời gian qua đã liên tục có mưa giông, nền đất đá đã trở nên bở rời. Khi xuất hiện thêm mưa lớn dồn dập, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Người dân tại khu vực này cần nâng cao cảnh giác và sẵn sàng các giải pháp ứng phó.

Các khu vực khác tại Bắc Bộ cũng ghi nhận mưa giông diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa to cục bộ trên 150mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa kéo dài đến hết 29/7

Cùng thời điểm, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng bước vào đợt mưa giông diện rộng bắt đầu từ chiều tối 27/7 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 29/7.

Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng thời gian này từ 40-100 mm, cục bộ có điểm xuất hiện mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong các đợt mưa giông diện rộng, người dân trên cả nước cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm đến tính mạng cũng như tài sản.