Nữ diva viết: "Toàn bộ ê-kíp thực hiện MV Tự hỏi cùng Hồng Nhung xin gửi tới Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ban tổ chức Giải thưởng âm nhạc Việt Nam đã xét duyệt cho tác phẩm nhỏ mà mang công sức lớn của nhiều các nghệ sĩ ở nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, cùng chung tay thực hiện.

Giải thưởng MV của năm là khích lệ quý báu mà mỗi người (trong gần 200 thành viên) của ê-kíp Tự hỏi xin trân trọng đón nhận với lời cảm ơn chân thành. Chúng tôi cũng xin nhận lấy giải thưởng này như một cú hích cho cảm hứng sáng tạo tiếp theo. Tập thể nghệ sĩ cùng ca sĩ Hồng Nhung đặc biệt gửi lời cảm ơn và tình cảm trân quý đến mỗi khán giả đã đón xem MV Tự hỏi".

Diva Hồng Nhung tuổi 56. Ảnh: FBNV

Cùng với đó, nữ diva chia sẻ giấy mời dự Lễ trao giải thưởng âm nhạc Việt Nam 2025 của Hội nhạc sĩ Việt Nam vào tối nay, 16/1 tại TPHCM.

Giải thưởng là ghi nhận cho hoạt động không ngừng nghỉ của Hồng Nhung ở tuổi 56 dù cô vẫn đang chiến đấu với bạo bệnh. Tròn 1 năm trước, nữ diva bất ngờ thông báo mình vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư vú và khuyên mọi người nên tầm soát ung thư sớm nhất có thể.

Dù gặp vấn đề sức khỏe, Hồng Nhung vẫn liên tiếp cho ra các sản phẩm âm nhạc mới và xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn. Sau khi bỏ show Về đây bốn cánh chim trời gây ồn ào cuối tháng 12 vừa qua, mới đây Hồng Nhung trở lại đầy năng lượng trong show Hoài niệm tại Hà Nội.

Hồng Nhung trong buổi tập trước show "Hoài niệm":