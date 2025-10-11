Ngay từ đầu trận, Djokovic và Vacherot tạo nên thế trận giằng co, cả hai liên tục tạo ra break point. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở giữa set 1 khi “Nole” gặp chấn thương vùng hông và cần đến sự chăm sóc y tế.

Chấn thương khiến Djokovic không đạt được phong độ tốt nhất - Ảnh chụp màn hình

Từ thời điểm đó, Djokovic di chuyển hạn chế rõ rệt, khiến Vacherot tận dụng cơ hội để bẻ game và giành chiến thắng 6-3 trong set đầu tiên.

Sang set 2, Nole cố gắng trở lại sau khi được tiêm thuốc giảm đau. Anh kiên trì kéo dài các pha bóng và tìm cơ hội giành lại thế trận. Tuy nhiên, sự lì lợm và phong độ ổn định của Vacherot đã khiến mọi nỗ lực của tay vợt Serbia trở nên vô vọng.

Valentin Vacherot không tin vào mắt mình khi đánh bại huyền thoại Djokovic - Ảnh: ATP

Game thứ 9 chứng kiến cú "ra đòn" quyết định khi tay vợt hạng 204 ATP giành break quan trọng, qua đó thắng 6-4 và khép lại trận đấu sau gần 1 tiếng 40 phút.

Vacherot trở thành tay vợt có thứ hạng thấp thứ hai góp mặt ở bán kết một giải Masters 1000 - Ảnh: US Open

Với chiến thắng 6-3, 6-4, Valentin Vacherot ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết một giải Masters, nơi anh sẽ chạm trán người thắng ở cặp bán kết giữa Daniil Medvedev và Arthur Rinderknech.