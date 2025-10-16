Giải tennis biểu diễn Six Kings Slam 2025 tại Riyadh (Saudi Arabia) tiếp tục chứng kiến những màn so tài đẳng cấp giữa các tay vợt hàng đầu thế giới.

Ở trận tứ kết đầu tiên, Stefanos Tsitsipas được gọi thay Jack Draper chấn thương, nhưng sớm phải đối mặt với thử thách quá lớn mang tên Jannik Sinner.

Sinner thắng dễ Tsitsipas để gặp Djokovic ở bán kết - Ảnh: Sportskeeda Tennis

Không nằm ngoài dự đoán, Sinner thể hiện phong độ vượt trội khi liên tiếp giành 3 break-point để dẫn 5-0 trong set đầu. Dù Tsitsipas gỡ lại một break, tay vợt người Hy Lạp vẫn thua nhanh 2-6.

Sang set 2, kịch bản tương tự lặp lại. Tsitsipas cố gắng rút ngắn tỷ số 2-3 nhưng lại mắc lỗi ở game 9 bản lề, trao cơ hội cho tay vợt người Italia khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0 (6-2, 6-3) chỉ sau 1 giờ 16 phút. Anh sẽ chạm trán Novak Djokovic ở bán kết - cuộc đối đầu hứa hẹn là “trận chung kết sớm” của giải.

Ở trận tứ kết còn lại, Taylor Fritz tiếp tục thi đấu ấn tượng khi đánh bại Alexander Zverev sau hai set 6-3, 6-4. Tay vợt người Mỹ bẻ break sớm trong cả hai set và không cho đối thủ cơ hội lật ngược thế cờ.

Niềm vui chiến thắng của Fritz trước Zverev - Ảnh: Sportskeeda Tennis

Với chiến thắng này, Fritz giành vé vào bán kết gặp Carlos Alcaraz, tạo nên hai cặp đấu nảy lửa tại vòng 4 tay vợt mạnh nhất giải đấu năm nay.

Six Kings Slam 2025 là giải tennis biểu diễn đẳng cấp tại Riyadh (15-18/10), nơi quy tụ dàn sao hàng đầu với tổng sáu trận tranh tài. Mỗi tay vợt nhận 1,5 triệu USD, còn nhà vô địch bỏ túi tới 6 triệu USD, mức thưởng vượt cả ba Grand Slam danh giá. Năm ngoái, Sinner đăng quang sau khi đánh bại Alcaraz, trong khi Djokovic giành hạng ba trước Nadal.