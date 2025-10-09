Tối 9/10, cùng với việc tổ chức vinh danh 81 đơn vị đạt danh hiệu “Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025”, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam – VINASA cũng chính thức công bố phiên bản đầu tiên của “Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”.

Áp dụng phương pháp VINASA Tech Map dựa trên mô hình quốc tế Gartner Magic Quadrant, VINASA đã đánh giá các doanh nghiệp trong ngành bằng 10 tiêu chí theo 2 trục: Tầm nhìn chiến lược và khả năng thực thi. Trong đó, trục tầm nhìn chiến lược có 5 tiêu chí: Đổi mới, chiến lược thị trường, hệ sinh thái, bền vững và tương thích. Trục khả năng thực thi có 5 tiêu chí gồm chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng, chiến lược phát triển, thị phần, tài chính.

Hạ tầng số là 1 trong 23 lĩnh vực cụ thể VINASA đánh giá và xây dựng bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Trong năm 2025 – năm đầu tiên xây dựng và công bố “Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”, có 257 doanh nghiệp được sắp xếp vào 389 vị trí trong 23 bản đồ thành phần ở 23 lĩnh vực cụ thể của ngành, nằm trong 5 nhóm lĩnh vực lớn, bao gồm: Phát triển công nghệ & nền tảng; giải pháp quản trị tổ chức, doanh nghiệp; giải pháp phục vụ chuyên ngành kinh tế - xã hội; dịch vụ số; khởi nghiệp công nghệ số.

Trong đó, 81 doanh nghiệp tham gia chương trình “Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025” được xác thực với các dữ liệu đầy đủ, sắp xếp vào 169 vị trí trên bản đồ của 23 lĩnh vực. Tất cả 23 bản đồ ở các lĩnh vực sẽ được VINASA công bố và cung cấp miễn phí cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể tìm kiếm, sử dụng.

Khi hiển thị theo từng bản đồ lĩnh vực, sẽ hình thành các nhóm cụ thể: Nhóm “Đầu tàu” - Doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, vừa có tầm nhìn xa, vừa có khả năng thực thi tốt; nhóm “Thực lực” - Doanh nghiệp có năng lực triển khai mạnh, tập trung vào hiệu quả thực tế; nhóm “Lợi thế chuyên ngành” – Doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực cụ thể, phát triển theo hướng chuyên sâu; nhóm “Khai phá” - Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung vào công nghệ mới nhưng khả năng thực thi còn đang phát triển.

Đánh giá việc VINASA ra mắt “Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam” là sự kiện đặc biệt, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh: “Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam xác định được rõ vị thế của mình, biết mình đang ở đâu, và cũng mang lại bức tranh toàn cảnh về năng lực của ngành công nghệ số Việt Nam”.

Bản đồ sẽ giúp doanh nghiệp định vị trong lĩnh vực hoạt động, so sánh tương quan với các doanh nghiệp khác trong cùng chuyên ngành, hoạch định chiến lược, kế hoạch và định hướng phát triển.

Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số tự định vị chính xác vị thế của mình và từ đó xác lập ưu tiên công nghệ và thị trường, đại diện VINASA cho hay: Bản đồ cũng giúp các khách hàng và nhà đầu tư tra cứu, đối sánh và lựa chọn đối tác công nghệ một cách chính xác, giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, nhìn vào bản đồ, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ thấy được bức tranh cung – cầu rõ ràng hơn, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển hiệu quả ngành và doanh nghiệp.

Đơn vị xây dựng bản đồ cũng cho biết, giai đoạn tới, “Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam” sẽ được cập nhật liên tục trên nền tảng online. Doanh nghiệp có thể gửi dữ liệu đánh giá định kỳ; các chuyên gia sẽ đánh giá và hệ thống sẽ cập nhật vị thế trên bản đồ nhanh chóng.

“Qua đó, các khách hàng và doanh nghiệp có thể theo dõi trực quan, sinh động và kịp thời; có thể lọc theo lĩnh vực, nhóm vị thế, tiêu chí, xem hồ sơ năng lực, sản phẩm, chứng chỉ và đặt lịch kết nối. Đây sẽ là “hạ tầng thông tin” cho thị trường công nghệ Việt Nam mở, minh bạch và có thể đo lường”, đại diện VINASA thông tin thêm.