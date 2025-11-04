Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắс - СТСР (KBC) ngày 4/11 công bố thông tin bất thường với nội dung KBC cùng với Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) hôm 28/10 đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) tại London nhằm hợp tác phát triển khu phức hợp trung tâm dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) công suất 200MW tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, TPHCM.

Accelerated Infrastructure Capital (AIC) là nền tảng đầu tư và phát triển trung tâm dữ liệu cùng hạ tầng số có trụ sở tại London và Hong Kong.

Lễ ký kết được tổ chức ngay sau buổi tiếp đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế của Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Lộc Hà.

Ông Đặng Thành Tâm. Ảnh: KBC

Theo nội dung thỏa thuận, ba bên sẽ phối hợp trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng bên để triển khai giai đoạn đầu tiên của dự án trung tâm dữ liệu, đồng thời xem xét mở rộng sang các địa điểm khác trên toàn quốc trong các giai đoạn tiếp theo.

KBC do ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch là doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và đô thị.

Doanh nghiệp của ông Tâm nhìn nhận dự án trung tâm dữ liệu là bước đi phù hợp trong chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị khu công nghiệp: từ hạ tầng sản xuất truyền thống sang hạ tầng kỹ thuật số và công nghệ cao. Đây là hướng phát triển tự nhiên trong hệ sinh thái công nghiệp của KBC, góp phần mở rộng không gian thu hút đầu tư công nghệ cao và dịch vụ kỹ thuật số tại Việt Nam.

AIC đã từng tham gia nhiều dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại châu Á, Trung Đông và châu Âu và tổng danh mục đầu tư hơn 20 tỷ USD.

AIC hướng tới hợp tác lâu dài cùng KBC và các bên liên quan để phát triển chuỗi trung tâm dữ liệu siêu quy mô (hyperscale) và neocloud, phục vụ nhu cầu điện toán đám mây và AI tại khu vực. Trong khi VietinBank sẽ đóng vai trò đối tác tài chính, cung cấp dịch vụ tư vấn, tài chính dự án và huy động vốn.

Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2 tỷ USD, được huy động từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại, trong đó phần vốn chủ sở hữu do KBC, AIC và các đối tác cùng đóng góp.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC, chia sẻ, trung tâm dữ liệu là một phần của quá trình nâng cấp chuỗi giá trị khu công nghiệp, giúp Việt Nam đón đầu xu thế sản xuất và công nghệ mới.