Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12 TPHCM (VietinBank Chi nhánh 12 TPHCM) vừa thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng vay là Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Sài Gòn (Đầu tư XNK Sài Gòn).

Khoản vay của Đầu tư XNK Sài Gòn là 117 tỷ đồng, theo hợp đồng ký kết giữa hai bên ngày 25/7/2023, thời hạn vay đến ngày 1/8/2033.

Mục đích vay vốn là để doanh nghiệp thanh toán bù đắp chi phí đất để thực hiện dự án nhà máy xay xát, chế biến gạo xuất khẩu Sagimic.

Tuy nhiên, công ty tạm ngưng hoạt động kinh doanh nên không có nguồn thu, pháp lý dự án chậm tiến độ, do đó không trả được nợ.

Tính đến ngày 24/8/2026, tổng dư nợ của Đầu tư XNK Sài Gòn tại VietinBank Chi nhánh 12 TPHCM là 148,214 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 113,112 tỷ đồng, lãi cộng dồn 32,749 tỷ đồng, lãi phạt 2,353 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng 61.000m2 đất của Đầu tư XNK Sài Gòn cùng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 207, tờ bản đồ số 10, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp.