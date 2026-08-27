Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh (VietinBank Đông Anh) ngày 22/8 vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của khách hàng là Công ty Cổ phần Đại Kim (GFS Group).

Dư nợ quy đổi tạm tính đến hết ngày 11/8/2026 là gần 624,9 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 440,5 tỷ đồng, dư nợ lãi gần 184,4 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Công ty Cổ phần Đại Kim gồm: Quyền sử dụng 7.220,9m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại Lô C/D13, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND TP Hà Nội cấp ngày 15/8/2007 cho Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất.

Ngoài ra, tài sản thế chấp là hàng tồn kho hình thành từ vốn vay do VietinBank tài trợ, bao gồm sản phẩm, hàng hóa, vật tư và các nguyên liệu khác.

Tài sản bảo đảm còn gồm quyền đòi nợ, quyền thụ hưởng các khoản tiền phải thu, tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và các khoản bồi hoàn khác của bên thế chấp hình thành từ vốn vay do VietinBank tài trợ.

Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng và theo phương thức "có sao bán vậy". Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu hồ sơ pháp lý, tình trạng khoản nợ và tài sản bảo đảm, bao gồm cả tranh chấp nếu có, cũng như giá trị ghi sổ của khoản nợ.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 562,4 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá được yêu cầu đặt trước số tiền là gần 112,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/8, VietinBank đưa ra giá khởi điểm khoản nợ hơn 624,8 tỷ đồng, cùng mức tiền đặt trước hơn 124,9 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau hơn một tuần, giá khởi điểm khoản nợ đã được điều chỉnh giảm hơn 62,4 tỷ đồng, tương đương 10%.

Công ty Cổ phần Đại Kim có địa chỉ tại đường Kim Giang, phường Khương Đình, Hà Nội.

Bên cạnh sản xuất các sản phẩm nhựa và mút xốp, doanh nghiệp còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với các dự án mang thương hiệu Five Star.