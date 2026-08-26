Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của CTCP Khai thác và Phát triển quỹ đất DMP (DMP Group) và Công ty TNHH Công nghệ Techland (Công ty Techland) để thanh toán các khoản nợ của Techland tại ngân hàng. Tài sản bị thu giữ gồm:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 105 và số 106, tờ bản đồ số 11, thuộc khu phố 5, phường Phú Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là phường Phú Thủ, tỉnh Lâm Đồng).

Diện tích đất của thửa đất số 105 là 19.866,6m2, diện tích thửa đất số 106 lên đến 46.208,4m2, đều có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Tổng diện tích hai thửa đất là 66.075m2.

Đây là khu đất thuộc dự án Khu biệt thự cao cấp Hill Villas, do Công ty DMP Group làm chủ đầu tư.

Tài sản bảo đảm còn bao gồm toàn bộ quyền và lợi ích của DMP Group từ quyền phát triển, khai thác và các quyền tài sản khác phát sinh từ dự án Hill Villas; cùng toàn bộ quyền và lợi ích của Techland theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 001/HĐHT/DMP-TEC ngày 4/5/2024, không bao gồm 52 căn biệt thự đã được giải chấp.

Theo Nam A Bank, việc thu giữ tài sản thế chấp nêu trên để xử lý, thanh toán các khoản nợ của Công ty Techland tại Nam A Bank.

Toàn bộ tài sản thế chấp theo mô tả nêu trên được dùng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Techland tại Nam A Bank theo hợp đồng tín dụng ký ngày 27/5/2024 giữa hai bên.

Namm A Bank dự kiến bắt đầu thu giữ tài sản từ ngày 16/9/2026 và thực hiện cho đến khi hoàn tất.