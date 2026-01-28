Cụ thể, khi phương tiện di chuyển trên đường gặp thời tiết, tình huống bất lợi dẫn đến biển số bị bùn đất, bụi bẩn… che lấp, tài xế được tiếp tục hành trình cho tới khi đến điểm an toàn hoặc điểm đến đảm bảo các điều kiện an toàn về dừng đỗ.

"Đối với các trường hợp tài xế di chuyển liên tục, đi trên đường cao tốc không thể dừng đỗ ngay để làm sạch biển số, CSGT sẽ không xử phạt", đại diện CSGT cho biết.

Tài xế chủ động lau sạch biển kiểm soát ô tô khi bị bụi bẩn bám. Ảnh: CACC

Vị đại diện Cục CSGT cũng đánh giá, những tình huống trên xuất phát từ lý do khách quan, bất khả kháng. Tuy nhiên, khi dừng hành trình hoặc có điểm dừng đỗ đủ điều kiện an toàn, lái xe được khuyến cáo cần làm sạch ngay biển số.

"Lực lượng chức năng sẽ xử phạt đối với các trường hợp lái xe để biển số bẩn lâu ngày, hoặc đã dừng đỗ nhưng biết biển số bẩn mà vẫn tiếp tục di chuyển", đại diện Cục CSGT nói.

Khi được yêu cầu dừng xe, tài xế gặp tình huống bất khả kháng có thể trình bày với CSGT. Lực lượng chức năng sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông qua hệ thống camera giám sát, camera hành trình… trước khi lập biên bản vi phạm.

Đại diện Cục CSGT cũng dẫn chứng, Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định mức phạt tiền 20-26 triệu đồng đối với hành vi điều khiển ô tô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe.

Trong khi đó, hành vi điều khiển xe máy gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe, sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.