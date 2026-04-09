Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, ăn hai quả táo mỗi ngày có thể giảm đáng kể LDL cholesterol (cholesterol xấu), một trong những yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim và đột quỵ.

LDL cholesterol tăng khi trong máu có quá nhiều chất béo. Nếu không được kiểm soát, chất này sẽ tích tụ trong thành mạch, khiến mạch máu trở nên cứng và hẹp hơn. Tình trạng đó gia tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch nguy hiểm. Theo các bác sĩ, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cholesterol. Trong khi thực phẩm giàu chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol xấu thì một số thực phẩm như táo có thể giúp giảm một cách tự nhiên.

Tác dụng của táo

Trong nghiên cứu do các nhà khoa học tại Anh và Italy thực hiện, 40 người tham gia được yêu cầu ăn 2 quả táo mỗi ngày trong suốt 8 tuần. Kết quả ghi nhận mức cholesterol toàn phần giảm rõ rệt, chức năng mạch máu được cải thiện và các chỉ số sức khỏe tim mạch tổng thể tốt hơn.

Ăn táo đều đặn đem lại nhiều lợi ích cho tim mạch. Ảnh: Ban Mai

Ngoài ra, các tác giả cũng ghi nhận mạch máu của người tham gia có xu hướng giãn ra, tương tự tác dụng của các thực phẩm giàu polyphenol như trà. Điều này chứng tỏ táo không chỉ tác động đến cholesterol mà còn hỗ trợ trực tiếp đến hoạt động của hệ tim mạch.

Trên thực tế, táo chứa nhiều thành phần có lợi giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch. Trước hết là pectin - một loại chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol LDL, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế hấp thu chất béo vào máu.

Bên cạnh đó, táo còn giàu polyphenol và các chất chống oxy hóa như flavonoid và procyanidin. Những hợp chất này có tác dụng giảm stress oxy hóa, cải thiện chức năng mạch máu và góp phần bảo vệ hệ tim mạch.

Kết hợp lối sống lành mạnh

Dù táo có lợi, việc kiểm soát cholesterol hiệu quả vẫn cần kết hợp với lối sống lành mạnh. Bạn nên tăng cường ăn rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt; bổ sung chất béo tốt như dầu ô liu và các loại hạt; duy trì vận động mỗi ngày; hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và nhiều chất béo; đồng thời tránh hút thuốc và giảm tiêu thụ rượu.

Mức cholesterol toàn phần khỏe mạnh thường ở ngưỡng 5mmol/L hoặc thấp hơn. Việc xét nghiệm định kỳ là cách duy nhất để theo dõi chính xác chỉ số này. Khi có lo ngại, người dân nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.