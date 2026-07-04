Ngày 4/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Văn Long (SN 2008, tạm trú phường An Khê) và Nguyễn Hoàng Long (SN 2009, tạm trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, từ đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về việc ô tô đậu trên các tuyến đường vào ban đêm bị kẻ gian lợi dụng không khóa cửa để lục soát, lấy trộm tài sản.

Điển hình, khoảng 23h50 ngày 28/6, anh L.Đ.N. (SN 1975, trú phường Ngũ Hành Sơn) đậu ô tô trên đường rồi về nhà nghỉ nhưng quên khóa cửa xe.

Đến sáng hôm sau, anh phát hiện nhiều tài sản gồm điện thoại di động, tai nghe, vàng phong thủy, tiền mặt và giấy tờ tùy thân bị lấy mất, tổng trị giá khoảng 119,5 triệu đồng.

Hai đối tượng Trần Văn Long và Nguyễn Hoàng Long cùng phương tiện gây án. Ảnh: T.A

Qua điều tra, công an xác định hai nghi phạm thường điều khiển xe máy đi lang thang tại các khu dân cư từ khoảng 23h đến rạng sáng, tìm các ô tô không khóa cửa để mở xe, lục soát và lấy tài sản. Sau mỗi vụ gây án, cả hai liên tục thay đổi nơi ở và phương tiện nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Quá trình xác minh cho thấy Trần Văn Long từng có tiền án về tội giết người, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 2/2026; Nguyễn Hoàng Long từng có tiền án về tội cướp tài sản, mãn hạn tù vào tháng 10/2025. Cả hai đều không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang.

Tại cơ quan điều tra, hai bị can khai do cần tiền tiêu xài nên hằng đêm chạy xe máy khắp các tuyến đường, lợi dụng các ô tô không khóa cửa để trộm cắp tài sản.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS bước đầu xác định từ đầu tháng 6 đến khi bị bắt, hai đối tượng đã thực hiện khoảng 10 vụ trộm cắp tài sản trong ô tô.