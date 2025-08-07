Bệnh tiểu đường là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng trong nhiều trường hợp, hoàn toàn có thể phòng ngừa được. “Tiểu đường tuýp 2 tiến triển khi cơ thể bị kháng insulin”, bác sĩ Jorge Moreno, chuyên gia y học nội khoa và béo phì tại Yale Medicine, chia sẻ với Parade.

“Nói cách khác, cơ thể vẫn sản xuất insulin nhưng không thể sử dụng một cách hiệu quả. Insulin giúp glucose đi vào tế bào và khi mắc tiểu đường, người bệnh sẽ cần nhiều insulin hơn để thực hiện quá trình trên”, bác sĩ Moreno giải thích.

Ban đầu, tuyến tụy sẽ cố gắng sản xuất thêm insulin để bù đắp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tuyến tụy không thể đáp ứng đủ, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao.

Bạn không nên uống nhiều nước chứa đường, kể cả nước ép hoa quả. Ảnh minh họa: Ban Mai

Yếu tố nguy cơ cao bậc nhất

Một số yếu tố như tiền sử gia đình, tuổi tác và chủng tộc có thể khiến nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 của một số người cao hơn. Tuy vậy, việc duy trì thói quen sống lành mạnh có thể giúp phòng tránh bệnh hiệu quả. Ngược lại, các thói quen không lành mạnh sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ - và có một thói quen mà các bác sĩ nội tiết khuyến cáo là tệ hại bậc nhất.

Theo bác sĩ nội tiết người Mỹ Florence Comite, các loại đồ uống như nước ngọt có ga, nước trái cây, trà sữa và các đồ uống có đường khác thường làm tăng lượng đường trong máu. “Đặc biệt, cần tránh các loại thực phẩm chứa siro bắp có hàm lượng fructose cao”, bác sĩ Comite khuyến cáo.

Bên cạnh đó, bác sĩ Moreno khuyến cáo nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn việc uống rượu. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa thói quen uống rượu lâu dài với rối loạn hormone, mất cân bằng đường huyết, kháng insulin và tiểu đường tuýp 2. Rượu cũng có thể gây viêm tụy mạn tính.

Ngay cả khi chọn các loại đồ uống có cồn ít đường hơn, như vodka pha soda thay vì cocktail dâu, tuyến tụy vẫn có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra, rượu còn tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc kiểm soát đường huyết. Nếu bạn vẫn muốn uống rượu, hãy uống điều độ và tuyệt đối không uống khi bụng đói.

Triệu chứng của bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường là tình trạng mạn tính ảnh hưởng đến cách cơ thể xử lý đường huyết. Các triệu chứng có thể khác nhau tùy theo loại - tiểu đường tuýp 1, tuýp 2 hoặc tiểu đường thai kỳ - nhưng có một số dấu hiệu phổ biến.

Đi tiểu thường xuyên và khát nước quá mức là những triệu chứng sớm nhất, do cơ thể cố gắng loại bỏ lượng đường dư thừa qua nước tiểu. Điều này dẫn đến mất nước. Người mắc bệnh tiểu đường thường cảm thấy đói nhiều hơn, đặc biệt khi cơ thể không thể sử dụng glucose hiệu quả để tạo năng lượng.

Sụt cân không rõ nguyên nhân, đặc biệt trong tiểu đường tuýp 1, xảy ra khi cơ thể bắt đầu đốt cháy mỡ và cơ để lấy năng lượng. Cảm giác mệt mỏi là điều phổ biến do tế bào thiếu năng lượng từ đường. Mờ mắt xảy ra khi đường huyết cao ảnh hưởng đến thủy tinh thể. Các vết loét lâu lành và nhiễm trùng thường xuyên, nhất là ở da hoặc nướu, cũng là dấu hiệu cảnh báo.

Ở một số người, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường tuýp 2, các triệu chứng có thể phát triển chậm và không được chú ý trong nhiều năm. Vì vậy, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ rất quan trọng đối với những người có nguy cơ.