Sau một thời gian đổ xăng E10 liên tục cho xe máy và cả ô tô gia đình, tôi nhận thấy phương tiện bắt đầu có những biểu hiện khá rõ rệt: xe bị hụt hơi khi tăng ga, máy không còn “bốc” như trước, đặc biệt là khi chở nặng hoặc đi đường dốc. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ nhiên liệu dường như tăng lên, quãng đường đi được sau mỗi lần đổ xăng ngắn hơn so với khi dùng xăng truyền thống.

Điều khiến tôi băn khoăn là không rõ những hiện tượng này có thực sự xuất phát từ việc sử dụng xăng E10 hay chỉ là trùng hợp với tình trạng hao mòn tự nhiên của động cơ sau một thời gian vận hành. Liệu xăng E10 có ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống nhiên liệu, kim phun, gioăng cao su hay buồng đốt hay không? Ngoài ra, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm và mật độ giao thông cao như ở Việt Nam, việc dùng xăng E10 lâu dài có gây ra rủi ro gì cho động cơ?

Không biết những người dùng xăng E10 trong thời gian qua có bị hiện tượng tương tự như xe tôi không? Thông qua chuyên mục của VietNamNet, rất mong các độc giả có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế về vấn đề này và có giải pháp nào để sử dụng xăng E10 hiệu quả, an toàn hơn cho phương tiện hay không?

Xin cảm ơn và mong nhận được nhiều ý kiến trao đổi từ cộng đồng bạn đọc.

Độc giả Phạm Nhật Hoàng (Hà Nội)

