Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý quý 3 đã “bật đèn vàng” với một số địa phương, kết quả cuối năm sẽ là cơ sở để bố trí, luân chuyển cán bộ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự hội nghị đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".
Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Chiều 30/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải giúp người dân hiểu, sử dụng pháp luật bảo vệ mình; tăng cường hỗ trợ người yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa.