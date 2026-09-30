Theo Bộ Công an, tại Hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương và các báo cáo chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: Bộ Công an

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tính hành động, quyết liệt vì Đảng, vì dân tiếp tục được khẳng định rõ nét với những kết quả, sản phẩm cụ thể, điển hình là tham mưu ban hành 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược An ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Đây đều là những nghị quyết có tính lịch sử, lần đầu tiên Trung ương ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội.

Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt, an ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu 12,09%.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự được triển khai chủ động, hiệu quả cao.

Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, từ năm 2026-2027, đã có 6 trường văn hóa Công an nhân dân đi vào hoạt động, đón hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng, đảm bảo an ninh, an toàn.

Các hoạt động tri ân người có công, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế tiếp tục được triển khai sinh động, thiết thực, hiệu quả.

Về công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm “an ninh chủ động” xuyên suốt trên các mặt công tác công an.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước lưu ý cần chuyển mạnh từ "ứng phó" sang "dự báo - phòng ngừa - định hình hiệu quả"; nâng tầm nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm; phát hiện nguy cơ từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát…

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu, làm nòng cốt thúc đẩy triển khai quyết liệt có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã được ban hành.

Trung ương đã ban hành các nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những vấn đề căn cơ, cốt lõi trong bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay. Chủ trương, nhiệm vụ cụ thể đã có, nguồn lực đã xác định, vấn đề hiện nay là phải đẩy nhanh khâu tổ chức thực hiện, sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nổi lên; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng; tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể; tập trung cao độ các giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.