Dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng đại diện các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các thế hệ ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu dự gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa 15. Trong nhiệm kỳ, đoàn đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân địa phương tới Quốc hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, trải qua 15 nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Riêng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 là nhiệm kỳ đặc biệt, với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Anh Dũng





Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ ĐBQH tỉnh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Quốc hội khóa 15 đã tổ chức 19 kỳ họp, thông qua 150 luật và 49 nghị quyết quy phạm pháp luật; trong đó có nhiều quyết sách quan trọng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho phục hồi kinh tế, cải cách thể chế và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là Đoàn ĐBQH tỉnh khóa 15 - tập thể đoàn kết, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động nghị trường và công tác tại địa phương.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác. Đoàn tiếp tục tham gia hiệu quả công tác xây dựng luật, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh trong công tác nhân sự, góp phần lựa chọn những đại biểu Quốc hội khóa 16 đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà lưu niệm cho tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Anh Dũng

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa 15. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ ĐBQH tỉnh và mong muốn đoàn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Quốc hội với cử tri, nhân dân của tỉnh.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa 15.