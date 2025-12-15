Sáng nay, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Chính tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung (đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo xã Quảng Chính và hơn 100 cử tri đại diện cho nhân dân địa phương.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Chính. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trước khi khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao tặng 30 phần quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, đồng thời trao tặng một chiếc tivi cho chính quyền xã.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng - ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - cũng trao quà cho các gia đình trên địa bàn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi người có công. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo xã Quảng Chính. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho các gia đình. Ảnh: Lê Anh Dũng

Sau khi khai mạc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Nhiều cử tri bày tỏ ý kiến xung quanh các vấn đề như tháo gỡ khó khăn về đất đai, xuất khẩu lao động... cũng như về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Chính Hoàng Lường Tùng cho biết cử tri và nhân dân địa phương đồng thuận rất cao với những kết quả của kỳ họp Quốc hội. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn với 51 luật được thông qua, thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn.

Theo ông Tùng, kinh tế địa phương có bước phát triển khá, đời sống nhân dân được nâng lên, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao được đảm bảo, số hộ nghèo và cận nghèo giảm mạnh. Nhiều hộ có mức sống trung bình có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ông đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành chính sách cho vay ưu đãi để các hộ này được tiếp cận nguồn vốn.

Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân thông tin kết quả kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cử tri Nguyễn Thanh Sơn phát biểu. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cử tri Nguyễn Thị Xinh nêu kiến nghị về trường hợp quân nhân xuất ngũ đi xuất khẩu lao động. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cử tri Nguyễn Thanh Sơn - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã - kiến nghị về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền nhưng chưa xây dựng nhà ở. Đồng thời, cử tri đề nghị làm rõ việc quản lý, cho thuê đất, đấu thầu công ích hiện nay.

Cử tri Nguyễn Thị Xinh nêu trường hợp quân nhân xuất ngũ đi xuất khẩu lao động khi làm thủ tục vẫn phải tuân thủ các quy định như lao động phổ thông. Cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách thông thoáng hơn nhằm động viên, khích lệ quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc...

Chú trọng tạo sinh kế, việc làm ổn định để người dân thoát nghèo một cách bền vững

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa bày tỏ vui mừng khi được về tiếp xúc cử tri và báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10. Theo Bộ trưởng, các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đều rất tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực, phản ánh đúng những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở cơ sở.

Bộ trưởng nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15. Qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của xã Quảng Chính, Bộ trưởng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng gần dân, sát dân, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế - chính trị, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh: Lê Anh Dũng

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Chính quyền xã vẫn còn nhiều khó khăn cần được quan tâm, đặc biệt là đội ngũ cán bộ. Trước đây, khoảng 85% khối lượng công việc thuộc cấp huyện nay được chuyển về xã, trong khi nhiệm vụ cũ của xã vẫn còn. Do đó, địa phương không chỉ bảo đảm đủ số lượng mà cần nâng cao hơn nữa chất lượng, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh đó, địa phương cần đẩy nhanh chuyển đổi số, tăng cường tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến để giải quyết công việc cho người dân nhanh chóng, hiệu quả hơn” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị chính quyền xã Quảng Chính tiếp tục quan tâm sâu sát đến các hộ nghèo, cận nghèo; chú trọng tạo sinh kế, việc làm ổn định để người dân thoát nghèo một cách bền vững. Đồng thời, ông mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng xã ngày càng phát triển.