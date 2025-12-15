Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và thực hiện “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân ở tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, ngày 16-17/11, đợt mưa lớn bất thường đã gây sụt trượt nghiêm trọng dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Sự cố làm hư hỏng phần sau của 2 căn nhà và đe dọa an toàn 10 căn còn lại. Các nhà dân đều là công trình kiên cố 2-4 tầng.

Thông báo của Thủ tướng nêu các cơ quan của tỉnh Quảng Trị có thiếu sót, chưa tuân thủ đúng quy định, chưa kịp thời xử lý ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp về thiên tai. Sau gần 1 tháng, 12 hộ dân với 47 nhân khẩu chưa thể trở về nhà, phải ở tạm tại trụ sở cơ quan huyện Hướng Hóa cũ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị cần tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm việc chậm khắc phục sự cố sạt lở và vắng mặt tại cuộc họp mà không báo cáo theo quy định của Đảng và Nhà nước; báo cáo cấp có thẩm quyền và Thủ tướng trước ngày 20/12.

Thông báo nêu rõ, việc chăm lo chỗ ở cho nhân dân theo “chiến dịch Quang Trung” nói chung và 12 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại khu vực xã Khe Sanh nói riêng, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ là việc rất quan trọng, cấp bách. Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị bình thường mà là mệnh lệnh từ trái tim đến trái tim, là tình cảm đối với nhân dân với tình dân tộc, nghĩa đồng bào sâu nặng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc với các bộ ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ hôm 13/12. Ảnh: Nhật Bắc

Do vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan phải đặt mình vào địa vị của người dân, tránh quan liêu, hình thức; coi việc của người dân như việc của nhà mình; phối hợp với lực lượng quân đội tập trung toàn lực để xử lý ngay.

Thủ tướng lưu ý UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị ngay mặt bằng, nguyên vật liệu, các điều kiện và thủ tục pháp lý cần thiết theo tình huống khẩn cấp, bảo đảm đúng quy định.

Bộ Quốc phòng điều động ngay lực lượng công binh hỗ trợ địa phương thực hiện công tác thi công công trình chống sạt lở và hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa.

Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị phân công 1 lãnh đạo trong thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo việc này, bảo đảm việc xử lý phòng, chống sạt lở xong trước ngày 31/12 để người dân sớm được trở về nhà, sửa chữa nhà cửa, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho nhân dân.

Không để cán bộ vô cảm với những khó khăn của nhân dân

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng, nhất là những nơi khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế, chống bệnh quan liêu, hình thức, xa cơ sở, xa dân.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý không để cán bộ các cấp vô cảm với những khó khăn của nhân dân khi bị thảm họa thiên tai, dịch bệnh... UBND tỉnh Quảng Trị kịp thời cân đối nguồn lực để tạo sinh kế, hỗ trợ nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh (nhất là trồng trọt, tái đàn vật nuôi, dịch vụ,...) để người dân có thu nhập, thực sự ổn định đời sống. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối của địa phương, cần có sự hỗ trợ nguồn lực từ trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kịp thời có đơn đề xuất hỗ trợ cụ thể, bảo đảm chính xác, khả thi, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/12.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc, cập nhật, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện “chiến dịch Quang Trung”, báo cáo Thủ tướng hằng tuần theo quy định.

Thanh tra Chính phủ thanh tra đột xuất việc đánh giá, thống kê số liệu, báo cáo thiệt hại và đề xuất hỗ trợ của các địa phương, việc sử dụng nguồn lực được hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương, bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.