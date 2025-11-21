Cán bộ Đội sản xuất Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 hướng dẫn bà con cách trồng cây khoai tây

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 phối hợp với UBND xã Si Pa Phìn tổ chức cấp vật tư, giống khoai tây cho 50 hộ ở 3 bản Tân Lập, Chiềng Nưa, Tân Phong được cấp 240 kg khoai tây giống cùng đạm, lân, kali, thuốc bảo vệ thực vật và chế phẩm vi sinh.

Đây là một trong những mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Dự án "Phát triển kinh tế - xã hội, mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS và miền núi" tại Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Chà (Quân khu 2) năm 2024.

Dự án được triển khai tại 12 xã thuộc Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Chà, gồm: Na Sang, Si Pa Phìn, Mường Chà, Nà Hỳ, Nà Bủng, Quảng Lâm, Nậm Kè, Mường Toong, Mường Nhé, Sín Thầu, Mường Pồn (tỉnh Điện Biên) và Tà Tổng (tỉnh Lai Châu).

Người dân ở xã Si Pa Phìn được nhận hỗ trợ khoai tây giống

Dự án hỗ trợ cho 1.527 hộ gia đình, trong đó, 850 hộ nghèo, 435 hộ cận nghèo và 242 hộ mới thoát nghèo với 13 mô hình phát triển kinh tế. Trong đó có 11 mô hình chăn nuôi và 2 mô hình trồng trọt. Tổng vốn đầu tư của Dự án trên 30 tỷ đồng.

Mục tiêu của Dự án là phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống đồng bào các DTTS trong vùng Dự án. Đồng thời kết hợp với dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế - Quốc phòng và các dự án đầu tư khác trên địa bàn để từng bước đưa các xã biên giới vượt khỏi tình trạng nghèo, lạc hậu, chậm phát triển; giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn biên giới.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thượng tá Phan Phúc Chung - Phó Đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379, Trưởng Ban quản lý Dự án, cho biết: Việc hỗ trợ vật tư, cây giống là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm giúp đồng bào DTTS và miền núi có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, trồng trọt nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức thu nhập cho người dân.

Người dân được hỗ trợ phân bón

Theo Thượng tá Phan Phúc Chung, số cây giống được cấp phát lần này bao gồm cây giống, vật tư thuốc đều đã được đơn vị cung ứng, các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đảm bảo chất lượng, khỏe mạnh và phù hợp với điều kiện trồng trọt tại địa phương.

“Chúng tôi mong rằng, sau khi tiếp nhận cây giống, bà con sẽ chăm sóc, trồng trọt đúng kỹ thuật, tận dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ này để phát triển kinh tế hộ gia đình. Đồng thời, rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và cơ quan chuyên môn để công tác trồng trọt đạt hiệu quả cao”, Thượng tá Phan Phúc Chung nhấn mạnh.

Sau khi được nhận vật tư, cây giống, người dân đã được cán bộ Đội sản xuất của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 hướng dẫn quy trình, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây giống.