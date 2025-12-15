Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 và 3 xã biên giới Gia Lai ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Đề án 57. Ảnh: Ngọc Thu

Tại hội nghị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 72 và các xã Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom đã thảo luận, thống nhất các nguyên tắc, nội dung, biện pháp, hình thức phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thực hiện Đề án "Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới" (Đề án 57).

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Thu

Quy chế phối hợp cũng nhấn mạnh việc các bên: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và các vấn đề nhạy cảm khác để kích động, chia rẽ, vượt biên, hình thành điểm nóng về an ninh chính trị, an ninh nông thôn.

Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời hỗ trợ cây giống, con giống, vật nuôi, giúp nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, thoát nghèo bền vững. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giúp dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cải tạo cảnh quan môi trường, khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cộng đồng.

Phối hợp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ thôn, làng và cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc, hòa giải ở cơ sở và xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, “Gắn kết hộ”, “Hũ gạo gắn kết”; bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú phát triển đảng viên là người DTTS, đảng viên là người có đạo.

Đồng thời, Đoàn KT-QP 72 còn tổ chức hội thảo mô hình “Kết nghĩa bền chặt giữa hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào DTTS” (gọi tắt là mô hình “Gắn kết hộ”). Những năm qua, mô hình “Gắn kết hộ” được Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 72 lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Đến nay, toàn đơn vị có 434 cặp hộ người Kinh gắn kết với hộ đồng bào DTTS, hộ công nhân cũ gắn kết với hộ công nhân mới và Câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt”.

Đại tá Lưu Văn Đoàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 trao quà tặng các cặp hộ gắn kết tiêu biểu. Ảnh: Ngọc Thu

Các cặp gắn kết hộ xem nhau như anh em ruột thịt, “no đói có nhau”, “sướng khổ cùng nhau”, giúp nhau hàng nghìn ngày công lao động, hỗ trợ kỹ thuật, cây giống, con giống để phát triển kinh tế và hỗ trợ nhau xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Qua đó, củng cố lòng tin của đồng bào DTTS với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá toàn diện kết quả, phương pháp tiến hành, kinh nghiệm trong thực hiện mô hình “Gắn kết hộ”; đồng thời xác định phương hướng, nội dung, giải pháp phát huy, nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đoàn KT-QP 72 đã trao nhiều phần quà tặng các cặp hộ gắn kết tiêu biểu.