"Sáu năm - một hành trình và nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, ban huấn luyện, bác sĩ, nhân viên CLB cùng tất cả anh em cầu thủ đã cùng nhau tạo nên một tập thể đoàn kết, kiên cường. Chúng ta cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau”, Doãn Ngọc Tân viết trên trang cá nhân.

“Tôi rất nhớ và trân quý tình cảm của mọi người dành cho mình. Đây là động lực to lớn để tôi không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân. Tạm biệt và biết ơn nơi đây thật nhiều”, tiền vệ 31 tuổi bày tỏ.

Doãn Ngọc Tân chia tay sau 6 năm gắn bó với Thanh Hoá.

Việc Doãn Ngọc Tân chia tay để lại nhiều tiếc nuối với người hâm mộ Thanh Hóa. Trong những năm thi đấu cho đội bóng xứ Thanh, anh là biểu tượng của tinh thần chiến đấu, sự bền bỉ và tính chuyên nghiệp. Những phẩm chất và nỗ lực tuyệt vời cũng giúp Ngọc Tân được triệu tập lên tuyển Việt Nam, giành chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Hiện tại, bến đỗ mới của Ngọc Tân chưa được anh tiết lộ. Theo nhiều nguồn tin, có thể cầu thủ sinh năm 1994 sẽ đầu quân cho một đội bóng lớn ở phía Bắc.

Ở một diễn biến khác, trên trang cá nhân, thủ thành Nguyễn Filip tâm sự khiến các CĐV CAHN lầm tưởng anh chia tay đội bóng. Thủ thành tuyển Việt Nam viết: "Khi đặt bút ký hợp đồng 3 năm vào năm 2023, tôi tin vào thành công nhưng thực tế đã vượt xa mọi kỳ vọng. Trong 3 năm qua, chúng ta cùng nhau giành 2 chức vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia, Siêu cúp và tôi còn có vinh dự được khoác áo ĐTQG. Chúng ta chinh phục mọi danh hiệu có thể.

​Tôi xin chân thành cảm ơn CLB và người hâm mộ vì cơ hội và sự ủng hộ tuyệt vời. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến những antifan, bởi những lời chỉ trích và hoài nghi của các bạn chính là động lực thúc đẩy tôi tiến bộ hơn mỗi ngày để chạm tay vào tất cả những danh hiệu này. Mỗi thành công đều thúc đẩy tôi tiến xa hơn và tôi sẵn sàng đón nhận những thử thách mới ở phía trước...".