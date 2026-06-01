U19 Việt Nam khởi đầu giải U19 Đông Nam Á 2026 với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U19 Timor Leste. Đây là kết quả không làm nhiều người bất ngờ khi đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi được đánh giá cao hơn đối thủ.

Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng của đội bóng áo đỏ đều được ghi bởi Hoàng Công Hậu (2', 83', 90'+1). Bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2 là tình huống Công Hậu thoát xuống trước khi chạm bóng tinh tế, loại bỏ thủ môn U19 Timor Leste.

Đến phút 83, đón quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Công Hậu ngả người bắt vô-lê tầm thấp làm tung lưới U19 Timor Leste lần thứ hai. Trước khi trận đấu khép lại, cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình với pha thoát xuống rồi dứt điểm chính xác về phía góc xa.

Công Hậu (9) ghi 3 bàn trong chiến thắng của U19 Việt Nam. Ảnh: BTC

Hoàng Công Hậu sinh năm 2007 tại Hải Phòng. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương (cũ), sau đó đầu quân cho Thể Công Viettel.

Ở giải vô địch U17 quốc gia năm 2023, Công Hậu chính là nhân tố chủ chốt trong đội hình U17 Thể Công Viettel. Trong trận chung kết gặp Hà Tĩnh, anh ghi những bàn thắng quan trọng giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 4-2, giành Cúp vô địch.

Dù sở hữu thể hình không quá lý tưởng đối với một tiền đạo cắm, Hoàng Công Hậu được giới chuyên môn đánh giá cao bởi lối chơi hiện đại, thông minh, xử lý kỹ thuật, tăng tốc bất ngờ trong không gian hẹp và đặc biệt là khả năng săn bàn.

Được trao cơ hội đá chính trong màu áo U19 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 ngay trận ra quân, Hoàng Công Hậu có một ngày thi đấu không thể xuất sắc hơn. Màn trình diễn ấn tượng cùng 3 bàn thắng, sao trẻ Thể Công Viettel được kỳ vọng còn tiến xa.

