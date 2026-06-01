Highlights U19 Việt Nam 3-0 U19 Timor Leste

Ghi bàn: Công Hậu (2', 83', 90'+1)

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Xuân Tín, Tấn Dũng, Minh Hợi, Hồng Phong, Quốc Khánh, Tấn Minh, Duy Khang, Văn Khánh, Đức Vũ, Quốc Hòa, Công Hậu.

U19 Timor Leste: Domigos, Canavaro, Juman, Carol Waitila, Aureo Viera, Emidio Santos, Jonerson, Quiton, Carvalho, Corsino Lemos, Guterrers.