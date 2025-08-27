Từ ngày 28/8 đến 2/9/2025, đoàn sẽ biểu diễn tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Đông Anh, trong khuôn khổ triển lãm cấp quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Đây là lần đầu tiên một đoàn nhạc kèn học sinh từ TP. Hồ Chí Minh được mời tham dự sự kiện chính trị – văn hóa trọng đại của cả nước.

Vietnam Marching Band đang tích cực luyện tập để biểu diễn.

Không chỉ dừng ở sân khấu chính, Vietnam Marching Band còn “lấn sân” phố đi bộ Hồ Gươm, sảnh Nhà hát Lớn, Nhà thờ Lớn… mang đến những màn trình diễn trẻ trung, sôi động, thổi bùng bầu không khí lễ hội cho người dân và du khách.

Thành lập từ năm 2001, đoàn hiện sở hữu hơn 150 tác phẩm đa thể loại: nhạc nghi lễ, truyền thống cách mạng, dân ca, giao hưởng, cổ điển và cả quốc tế. Sau 24 năm hoạt động, Vietnam Marching Band đã ghi dấu với hơn 3.000 buổi diễn, lập kỷ lục Việt Nam (2008), Đông Dương (2016), châu Á (2018) và thế giới (2019, 2024).

Âm thanh rộn rã của những chiếc kèn đồng, trống lớn và giai điệu đầy màu sắc không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời khẳng định về sức sống, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong ngày hội lớn của dân tộc.