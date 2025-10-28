Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Theo báo cáo từ VTVRatings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN, bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh với sự góp mặt của các diễn viên Phương Oanh, Lan Phương, Doãn Quốc Đam.... dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên sóng VTV tuần từ 20-26/10/2025.

Theo đó, tổng cộng hơn 6,2 triệu khán giả cả nước đã xem Gió ngang khoảng trời xanh, trung bình có hơn 4,6 triệu người xem/phút; rating đạt 6,50%.

Mặc dù bộ phim liên tục vướng tranh cãi liên quan đến việc chọn diễn viên, tạo hình nhân vật tổng tài quá "phèn", nhiều cảnh phim bị chê nhưng Gió ngang khoảng trời xanh vẫn liên tục hút khán giả kể từ khi phát sóng gần 3 tháng qua cùng nhiều clip hút triệu lượt xem. Chuyện đời tư của diễn viên chính Phương Oanh cũng như Lan Phương cũng gián tiếp tạo sức hút cho bộ phim.

Đứng vị trí thứ 2 trong danh sách phim được xem nhiều nhất sau Gió ngang khoảng trời xanh là Cách em 1 milimet với 5,7 triệu khán giả theo dõi, rating 6,08%. Bộ phim đang tăng sức hút ở phần phim trưởng thành với sự góp mặt của các diễn viên Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Trọng Lân, Huỳnh Anh....

Vị trí thứ 3 thuộc về Có anh, nơi ấy bình yên với 2,9 triệu khán giả xem, rating 3,46%. Tuần tới thứ tự bảng xếp hạng sẽ thay đổi khi Có anh, nơi ấy bình yên kết thúc phát sóng, thay thế bằng bộ phim chính luận Lằn ranh có sự tham gia của NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, Hồng Diễm, Mạnh Trường....