Sự kiện ra mắt phim Truy tìm long diên hương diễn ra tại TPHCM, có mặt đạo diễn Dương Minh Chiến, dàn diễn viên Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, nghệ sĩ Quốc Nam và Ngân Quỳnh.

Tại sự kiện, giới truyền thông dành nhiều sự quan tâm đến Doãn Quốc Đam - gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng VTV.

Anh nói "như cá gặp nước" khi gặp nhóm làm phim hành động ActionC, nhờ vậy có lần đầu đóng một phim hành động đúng nghĩa mà mình hằng mong đợi.

Diễn viên Doãn Quốc Đam tự nhận "nhan sắc tầm trung". Ảnh: NSX

Khi nhận câu hỏi về ngoại hình của nhân vật trong phim không đẹp, Doãn Quốc Đam thẳng thắn: “Khi đóng phim, tôi ít để ý vẻ bề ngoài, chỉ quan tâm mình có ‘tải’ được hết hồn cốt của nhân vật hay chưa. Nhan sắc của tôi chỉ tầm trung nên việc làm xấu mình đi một chút cũng không phải điều gì đáng ngại dù tôi biết ai cũng muốn tìm kiếm cái đẹp trong nghệ thuật".

Còn diễn viên Quang Tuấn run và hồi hộp khi thấy các đồng nghiệp, khách mời hào hứng đến xem phim, nhất là lần đầu đóng phim hành động.

Về kỷ niệm đáng nhớ, anh kể ở ngay phân cảnh đầu tiên đã gặp tai nạn nhỏ là bị một chiếc thuyền đập va vào đầu khiến đạo diễn hành động hoảng hốt chạy đến động viên.

Diễn viên Ma Ran Đô tiếp lời rằng do sợ lửa nên đã nhờ người đóng thế trong cảnh bị lửa bén, bốc cháy toàn thân.

Diễn viên Ma Ran Đô (phải) và Quang Tuấn vào vai anh em. Ảnh: NSX

"Bóng hồng" duy nhất - diễn viên Nguyên Thảo tự hào chia sẻ về kỷ niệm tự thực hiện phân cảnh lái xe lôi. Dù làm việc với ê-kíp giàu kinh nghiệm, cô vẫn không khỏi lo sợ khi lái xe trong tình huống phía trước là máy quay, phía sau là bạn diễn.

Đạo diễn Dương Minh Chiến nói suốt quá trình ghi hình đã không ngừng "thao túng tâm lý" dàn diễn viên. Bởi mỗi người đều chưa có kinh nghiệm đóng phim hành động trong khi đa số cảnh đều thấy mặt, không thể nhờ người đóng thế.

"Chúng tôi muốn khán giả tin vào nhân vật. Chỉ những phân cảnh nào nguy hiểm, dễ làm ảnh hưởng đến tiến độ quay, chúng tôi mới sử dụng diễn viên đóng thế", anh chia sẻ.

"Bóng hồng" duy nhất của bộ phim - diễn viên Nguyên Thảo. Ảnh: NSX

Trước thắc mắc khối long diên hương trong, ê-kíp cho biết chỉ là đạo cụ nhưng được tạo tác từ một khối long diên hương thật nên giống đến 100%.

Phim Truy tìm long diên hương kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô) với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài).

Từ cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị thực sự của tình thân, tình làng nghĩa xóm và lòng trung thành.

Bộ phim mang đậm hơi thở miền biển - nơi con người vẫn gìn giữ niềm tin vào điều thiêng liêng giữa sóng gió của cuộc đời.

Phim chiếu sớm hôm 12-13/11, khởi chiếu chính thức toàn quốc từ ngày 14/11.