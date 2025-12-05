W-c58e8b09 1b87 42bd b987 134f014d4677.jpeg
Công trình nhìn từ trên cao.

Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B, có tổng chiều dài 62,56km, đi qua 2 huyện Lộc Bình và Đình Lập cũ của tỉnh Lạng Sơn đang được thi công ở giai đoạn cuối. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, do Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư. 

W-6fd2658c 7e0a 43e6 9cfd 3e520694dd6f.jpeg
Phần lớn tuyến đường hiện có thể phục vụ phương tiện cỡ lớn như xe container. Riêng một số đoạn tại khu vực Lộc Bình vẫn đang được gấp rút thảm mặt đường.

Quy mô đầu tư xây dựng dự án gồm: đoạn từ đầu tuyến thuộc Km18 đến nút giao đường tỉnh 236 thiết kế xây dựng mới theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 24,5m, 4 làn xe; đoạn từ nút giao đường tỉnh 236 đến nút giao quốc lộ 4B hiện hữu, bề rộng nền đường 12m.

Đoạn qua thị trấn Na Dương, thị trấn Đình Lập cũ giữ nguyên theo quy mô hiện trạng, chỉ thảm tăng cường mặt đường.

Các đoạn còn lại thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m.

W-c99710d3 49e7 46fd 9504 8ae30d9790ea.jpeg

Các hệ thống lan can, kè và taluy dọc tuyến đã hoàn thành để đảm bảo an toàn cho phương tiện di chuyển và tránh sạt lở khi có mưa lớn.

W-25aefe3b 59c8 4768 910f 1f02b4d68f11.jpeg

Công trình được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: gói thầu số 7 thi công đoạn từ Km18 - Km43; gói thầu số 8 thi công đoạn từ Km43 - Km80. Tổng số nhà thầu thi công trên tuyến là 9 đơn vị.

W-987a4dd8 943b 4bfc a193 27ab869d74dd.jpeg

Trao đổi với VietNamNet, ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, tuyến đường có vai trò rất quan trọng trong việc tạo liên kết vùng giữa Lạng Sơn và Quảng Ninh, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Lạng Sơn tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và kết nối ra biển tại cảng Mũi Chùa.

W-884bd376 9c37 400f aba9 95d3586a6a4d.jpeg
W-87ccc90c aa5a 483c b29a 766ebc4e6ead.jpeg

Dự án bắt đầu được thi công từ đầu năm 2024, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

W-e9fcddbe ec1c 4bd2 ace3 f93f0d6f3877.jpeg

Xe cộ đã lưu thông được tại điểm đầu tuyến đường.

W-5f6c3973 bfa4 448a bc3d 853d32711f4c.jpeg
Đây là dự án quy mô lớn, có vai trò chiến lược hết sức quan trọng; sau khi hoàn thành sẽ phục vụ đắc lực cho kết nối liên vùng Lạng Sơn - Quảng Ninh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, lưu thông hàng hoá qua các cửa khẩu.