Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B, có tổng chiều dài 62,56km, đi qua 2 huyện Lộc Bình và Đình Lập cũ của tỉnh Lạng Sơn đang được thi công ở giai đoạn cuối. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, do Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư.
Quy mô đầu tư xây dựng dự án gồm: đoạn từ đầu tuyến thuộc Km18 đến nút giao đường tỉnh 236 thiết kế xây dựng mới theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 24,5m, 4 làn xe; đoạn từ nút giao đường tỉnh 236 đến nút giao quốc lộ 4B hiện hữu, bề rộng nền đường 12m.
Đoạn qua thị trấn Na Dương, thị trấn Đình Lập cũ giữ nguyên theo quy mô hiện trạng, chỉ thảm tăng cường mặt đường.
Các đoạn còn lại thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m.
Công trình được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: gói thầu số 7 thi công đoạn từ Km18 - Km43; gói thầu số 8 thi công đoạn từ Km43 - Km80. Tổng số nhà thầu thi công trên tuyến là 9 đơn vị.
Trao đổi với VietNamNet, ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, tuyến đường có vai trò rất quan trọng trong việc tạo liên kết vùng giữa Lạng Sơn và Quảng Ninh, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Lạng Sơn tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và kết nối ra biển tại cảng Mũi Chùa.