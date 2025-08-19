Sáng nay, đại diện Bộ Công an, Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bấm nút khai trương đoàn tàu 2 tầng, 5 cửa ô Hà Nội.

Từ ý tưởng xây dựng không gian văn hóa trên tàu, Tổng công ty đã nghiên cứu, sử dụng các toa xe ghế ngồi 2 tầng (thiết kế 108 chỗ) để nâng cấp, cải tạo nội thất theo hướng tiện nghi, sang trọng.

Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng cho du khách check-in. Mỗi toa được thiết kế theo một chủ đề lấy cảm hứng từ văn hóa Thủ đô, có từ 40–60 chỗ ngồi, tạo không gian rộng rãi, phù hợp cho khách du lịch. Các cửa kính đều được mở rộng tối đa để hành khách thoải mái ngắm cảnh. Trên mỗi toa đều có điểm check-in cho hành khách lưu giữ kỷ niệm.

Đoàn tàu được thiết kế mang đậm không gian Hà Nội xưa cũ. Ảnh: N. Huyền

Dự kiến, đoàn tàu 5 cửa ô sẽ chính thức khai thác từ tháng 9/2025, mỗi ngày có 3 chuyến vào lúc 8h, 14h và 20h30. Tàu xuất phát từ ga Hà Nội, qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn rồi quay lại ga Hà Nội.

Trong suốt hành trình, du khách sẽ được thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm… Đoàn tàu được thiết kế mang đậm dấu ấn Hà Nội xưa.

Áp dụng sinh trắc học qua cửa soát vé tàu. Ảnh: N. Huyền

Trong sáng nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đưa vào vận hành hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học, xác thực qua căn cước công dân (CCCD) tại ga Hà Nội. Trong giai đoạn đầu, hệ thống triển khai theo hình thức xác thực thông tin hành khách bằng CCCD gắn chip.

Thời gian tới, hệ thống sẽ được tích hợp với ứng dụng VNeID, cho phép hành khách soát vé bằng dữ liệu định danh điện tử, không cần mang theo CCCD, góp phần tối giản thủ tục, nâng cao trải nghiệm và tính tiện lợi.