XEM CLIP:

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, vào hơn 5h cùng ngày, trong khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, một nhóm người điều khiển xe đạp từ phía sau chạy tới.

Đáng chú ý, thay vì dừng lại chờ đèn đỏ thì cả đoàn xe đạp thản nhiên vượt qua giao lộ. Một số người trong đoàn còn chạy sang phần đường ngược chiều để vượt lên, cắt ngang vòng xoay rồi rẽ trái để tiếp tục hành trình.

Đoàn xe đạp vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều qua giao lộ ở TPHCM. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo xác minh của PV, hành vi nói trên được ghi lại tại giao lộ đường 30 Tháng 4 – Cách mạng Tháng 8 (thuộc phường Thủ Dầu Một, TPHCM), đoạn trước bến xe khách Bình Dương. Các phương tiện thường xuyên lưu thông qua giao lộ này, trong đó có nhiều ô tô trọng tải lớn.

Trao đổi với PV, Chỉ huy Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh để xử lý hành vi vi phạm nói trên.

Trước đó, tại khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) cũng xảy ra tình trạng các đoàn người đi xe đạp vượt đèn đỏ trên các tuyến quốc lộ, đường đô thị và bị lực lượng CSGT xử lý.