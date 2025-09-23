XEM CLIP:

Ngày 23/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 20 giây, ghi lại cảnh hàng loạt ô tô thản nhiên vượt đèn đỏ tại Km 38+200, đoạn qua khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, TP Phú Mỹ cũ - nay là phường Phú Mỹ, TPHCM.

Vị trí nằm trên hướng Vũng Tàu đi Đồng Nai, tại ngã ba đèn tín hiệu giao giữa Quốc lộ 51 với đường vào khu công nghiệp Mỹ Xuân A.

Theo đoạn clip, vào khoảng 18h40 ngày 20/9, khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, thay vì dừng lại, lần lượt 5 ô tô vẫn nối đuôi nhau chạy qua ngã ba. Lúc này, một số người đi bộ đang sang đường theo hướng cắt ngang tỏ ra bất ngờ, buộc phải dừng lại nhường cho dòng xe vượt ẩu.

Theo quan sát, khu vực giao lộ này có lắp camera giám sát giao thông.

Các phương tiện ô tô thản nhiên vượt đèn đỏ tại nút ngã ba có đèn tín hiệu giao thông Quốc lộ 51 với khu công nghiệp Mỹ Xuân A. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người, kèm theo ý kiến bức xúc. “Nhiều tài xế nghĩ tiết kiệm được vài chục giây nhưng thực chất đang tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm, thậm chí gây tai nạn cho người khác”, một tài khoản bình luận.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện tổ CSGT phụ trách địa bàn, thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đã tiếp nhận thông tin clip sự việc và đang rà soát, trích xuất hình ảnh để xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch nối TPHCM - Đồng Nai với chiều dài khoảng 80km. Đây là cung đường thường có mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các dịp cuối tuần, lễ tết.