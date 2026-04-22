Ngày 22/4, tại TPHCM, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietNamNet tổ chức Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; Top 100 Doanh nghiệp triển vọng tăng trưởng Việt Nam; Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Bá - Tổng biên tập Báo VietNamNet.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá đánh giá, các doanh nghiệp đang bước vào một giai đoạn mà tăng trưởng không còn là câu chuyện “đi nhanh”, mà là bài toán “đi đúng” và “đi bền”. Bối cảnh kinh tế thế giới đang biến động khó lường. Chuỗi cung ứng tái cấu trúc liên tục.

Theo ông, những tác động kéo dài từ khủng hoảng năng lượng – trong đó có biến động giá dầu – đang đẩy chi phí sản xuất, vận hành và tài chính của doanh nghiệp lên cao. Trong bối cảnh đó, duy trì tăng trưởng đã khó, đạt được tăng trưởng nhanh lại càng khó hơn.

"Vì vậy, những doanh nghiệp được vinh danh hôm nay cần được nhìn nhận đúng giá trị. Họ không chờ thị trường thuận lợi hơn. Thay vào đó, doanh nghiệp chủ động thích nghi để đi tiếp và đó là kết quả của một hành trình vượt áp lực – vượt chi phí – vượt bất định", ông khẳng định.

Đối với các bảng xếp hạng được công bố, ông Bá tin rằng: "Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh" là những “động cơ” của nền kinh tế; "Top 100 doanh nghiệp triển vọng là những “mầm xanh” của tương lai"; Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản – xây dựng – vật liệu xây dựng chính là “xương sống” của phát triển hạ tầng và đô thị hóa.

Doanh nghiệp Việt hôm nay không chỉ tăng trưởng trong khó khăn, mà đang trưởng thành trong chính những áp lực của thời cuộc.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Bá, doanh nghiệp chỉ “chịu đựng giỏi” trước khó khăn là chưa đủ. Bởi, giai đoạn tới sẽ không thuộc về những doanh nghiệp chỉ phản ứng nhanh, mà thuộc về những doanh nghiệp chủ động tái tạo chính mình. Trong đó, đổi mới sáng tạo không còn là khẩu hiệu mà là điều kiện sống còn và trí tuệ nhân tạo – AI là một yếu tố không thể không nhắc tới.

AI đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành – từ sản xuất, quản trị đến marketing và ra quyết định. Một doanh nghiệp ứng dụng AI sớm, đúng và đủ sâu sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh thực sự. Ngược lại, nếu đứng ngoài, khoảng cách tụt lại sẽ đến rất nhanh với doanh nghiệp đó. Như vậy, AI không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng bền vững.

"Thời của tăng trưởng bằng nguồn lực dễ dãi đã qua. Đây là thời của chiến lược, của đổi mới và của giá trị thực", Tổng biên tập Báo VietNamNet khép lại bài phát biểu.

Gần 2 thập kỷ nghiên cứu, xếp hạng doanh nghiệp

Trải qua hành trình gần hai thập kỷ nghiên cứu và xếp hạng doanh nghiệp (2007-2027), các bảng xếp hạng của Vietnam Report đã vượt xa khuôn khổ của một bảng xếp hạng vinh danh thông thường để trở thành một hệ thống thông tin tham chiếu uy tín cho thị trường.

Theo ban tổ chức, Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; Top 100 Doanh nghiệp triển vọng tăng trưởng Việt Nam; Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2026 diễn ra trong giai đoạn mang tính sàng lọc mạnh mẽ của nền kinh tế. Đây là thời điểm các doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị và tái định vị chiến lược phát triển để thích ứng với môi trường mới.

Ra mắt từ năm 2011, bảng xếp hạng FAST500 – Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả kinh doanh tốt.

Trong đó, Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2026 quy tụ những đại diện tiêu biểu trong FAST500, có hiệu quả kinh doanh ổn định, tăng trưởng bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho xã hội.

Song song với đó, FAST RISING 100 – Top 100 Doanh nghiệp triển vọng tăng trưởng Việt Nam tiếp tục tôn vinh những doanh nghiệp đang nổi lên với tiềm năng bứt phá mạnh mẽ, thể hiện rõ những xu hướng phát triển mới như đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh linh hoạt và khả năng phục hồi nhanh sau biến động.

Ở một góc nhìn khác, bảng xếp hạng Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm nay là sự chuyển dịch rõ rệt từ “tăng trưởng theo cơ hội” sang “phát triển dựa trên nền tảng”. Uy tín của các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng này không còn đơn thuần là hình ảnh truyền thông, mà là kết quả tổng hòa của hiệu quả kinh doanh, minh bạch thông tin và niềm tin thị trường.