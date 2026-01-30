Khi việc “quen mối” không còn đủ để nhập nguyên liệu

Anh Nguyễn Văn Trung, chủ một số nhà hàng tại Hà Nội, có nhiều mối quen để nhập hàng nên ít khi gặp khó khăn trong việc nhập nguyên liệu. Rau, thịt được giao đều đặn, giá cả ổn định, ít khi phát sinh vấn đề. “Mình quen họ, họ quen mình, đồ tươi, giá ổn mà thỉnh thoảng họ cũng thông cảm cho nợ dài hơi, thế là đủ”, anh Trung nói.

Song, khi cần rà soát chi phí, đối soát hóa đơn hoặc chuẩn bị hồ sơ cho kế toán, anh Trung nhận ra việc lần ngược lại từng nguồn hàng không hề đơn giản. Những đợt nhập vẫn đều đặn mỗi ngày mà thông tin về hóa đơn, lô hàng hay nhà cung cấp lại không phải lúc nào cũng được lưu trữ đầy đủ.

Không ít chủ quán thừa nhận họ cảm thấy bị động trong khâu quản trị. Việc tổng hợp dữ liệu đầu vào, vốn trước đây chỉ dựa vào sổ tay hoặc trí nhớ cá nhân, trở nên khó kiểm soát hơn. Khi cần kiểm tra lại một lô hàng hay một khoản chi cụ thể, việc thiếu thông tin tập trung có thể khiến quá trình vận hành bị gián đoạn.

Minh bạch và đầy đủ dữ liệu trở thành yêu cầu bắt buộc

Trên thực tế, hoạt động nhập nguyên liệu của các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê đang chịu sự tác động ngày càng rõ rệt từ các yêu cầu quản lý mới. Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, từ ngày 01/06/2025, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện áp dụng phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đồng thời kết nối và chuyển dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, quản lý an toàn thực phẩm hiện nay vận hành theo cơ chế hậu kiểm. Điều này có nghĩa là cơ sở phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chứng minh sự tuân thủ khi bị kiểm tra, không phân biệt có hay không có sự cố. Nếu không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp bằng hóa đơn, chứng từ, cơ sở có thể bị xử phạt về hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Việc vừa xoay vòng kinh doanh, vừa đảm bảo dữ liệu đầu vào - đầu ra minh bạch trở thành một thách thức không nhỏ với các chủ cơ sở kinh doanh F&B

Như vậy, mọi giao dịch bán ra đều phải được ghi nhận đầy đủ, có thể đối soát và truy xuất khi cần. Khi đầu ra đã được số hóa và quản lý tập trung, bài toán ở khâu đầu vào tức nguồn nguyên liệu cũng trở nên rõ ràng hơn: hóa đơn, chứng từ và thông tin nhà cung cấp không thể tiếp tục vận hành theo cách rời rạc như trước.

Điều này đang thúc đẩy một sự chuyển dịch âm thầm trong cách nhập nguyên liệu của nhiều quán ăn. Thay vì mua từ quá nhiều mối nhỏ lẻ, một số chủ quán bắt đầu ưu tiên các nhà cung cấp có hóa đơn đầy đủ, thông tin rõ ràng và quy trình giao dịch tập trung hơn để giảm rủi ro, dễ quản lý và vận hành ổn định hơn trong bối cảnh mới.

Sàn TMĐT nông nghiệp Freso quy tụ hơn 100 nhà cung cấp, đảm bảo hơn 10.000 mặt hàng chất lượng và đủ 100% hóa đơn VAT

“Quen mối” không còn là chiếc phao an toàn như trước, mà trở thành một yếu tố cần được đặt trong một cách vận hành bài bản hơn. Với nhiều cơ sở F&B, bài toán lúc này không phải là giữ hay bỏ thói quen cũ, mà là tìm ra cách thích nghi phù hợp để tiếp tục kinh doanh ổn định trong dài hạn.

Ngày 5/1/2026, Freso - sàn TMĐT nông sản do Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel nghiên cứu và phát triển đã chính thức ra mắt. Đây là sàn thương mại điện tử nông sản B2B; kết nối cung cấp nguyên liệu thực phẩm trực tiếp từ nông trại, hợp tác xã đến các các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống (F&B). Freso quy tụ hơn 100 nhà cung cấp, đảm bảo hơn 10.000 mặt hàng chất lượng và đủ 100% hóa đơn VAT. Thông qua Freso, việc kết nối nguồn cung - cầu được thực hiện tập trung hơn, giúp giảm tình trạng giao dịch phân mảnh, phải qua nhiều trung gian. Nhờ đó, thông tin về nhà cung cấp, sản phẩm và chứng từ được quản lý thống nhất; góp phần tăng tính minh bạch và giảm rủi ro trong quá trình giao dịch. Cách vận hành này không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo hướng bài bản, mà còn góp phần xây dựng các chuẩn mực giao dịch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp quốc gia.

Minh Hoà