Xây dựng thương hiệu trong bối cảnh kinh tế mới

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng và được định hình bởi nhiều yếu tố như địa chính trị, công nghệ, dịch chuyển chuỗi giá trị…, năng lực quản trị thương hiệu ngày càng trở thành một trụ cột chiến lược, phản ánh bản lĩnh, tầm nhìn và mức độ sẵn sàng hội nhập của mỗi doanh nghiệp.

Chia sẻ với Vietnam Report, GS. John Quelch - “phù thuỷ thương hiệu”, nguyên Phó Hiệu trưởng Harvard Business School cho rằng các thương hiệu thành công khi vươn mình ra thị trường quốc tế trước hết phải là những thương hiệu kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn chiến lược toàn cầu và sự thấu hiểu địa phương.

“Các thương hiệu toàn cầu lớn đều đồng thời là thương hiệu địa phương mạnh”, GS. Quelch nhấn mạnh khả năng thích ứng với từng thị trường - từ sản phẩm, nhân sự đến trải nghiệm khách hàng - là điều kiện tiên quyết để duy trì tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh nguồn lực và mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường nước ngoài còn hạn chế, bài toán cân bằng giữa tiêu chuẩn hóa và bản địa hóa thương hiệu càng trở nên quan trọng. Quyết định này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ trưởng thành của thương hiệu, quy mô thị trường, rủi ro địa chính trị hay độ nhạy cảm văn hóa. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là sự kiên nhẫn và cam kết dài hạn của nhà lãnh đạo, bởi không có thương hiệu toàn cầu nào được xây dựng chỉ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thành công đều có điểm chung là chú trọng đầu tư vào nhân sự địa phương - những người am hiểu thị trường và có khả năng chuyển hóa giá trị thương hiệu vào bối cảnh văn hóa bản địa.

“Muốn trở thành thương hiệu toàn cầu mạnh, trước hết phải là thương hiệu địa phương tinh tế. Dù công nghệ phát triển đến đâu cũng không thể thay thế sự thấu cảm giữa con người với con người”, GS. Quelch khẳng định, đồng thời nhấn mạnh vai trò của niềm tin người tiêu dùng - yếu tố quyết định đến giá trị thương hiệu.

Thực tế này đặt ra thách thức chung cho các doanh nghiệp Việt Nam khi vừa phải tận dụng lợi thế của dữ liệu lớn để cá nhân hóa trải nghiệm, vừa phải đảm bảo chuẩn mực đạo đức, minh bạch và tuân thủ quy định tại từng thị trường.

GS. John Quelch trong cuộc chia sẻ với Vietnam Report

Từ quy mô đến ảnh hưởng - thước đo mới của doanh nghiệp VNR500

GS. Quelch cho rằng, với các doanh nghiệp đã đạt quy mô lớn, câu hỏi quan trọng không còn là “làm thế nào để tăng trưởng nhanh hơn”, mà là “tăng trưởng đó có tạo ra giá trị dài hạn hay không”.

Theo ông, một thương hiệu thành công cần: Tư duy đầu tư dài hạn và nghiên cứu sản phẩm nổi bật; Biết ứng dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ ra quyết định; Xây dựng đội ngũ nhân sự địa phương gắn bó với giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Quan trọng nhất, duy trì được niềm tin của thị trường qua thời gian.

Đây cũng là những tiêu chí được phản ánh rõ nét trong bảng xếp hạng VNR500 - nơi quy mô doanh thu chỉ là điểm khởi đầu, còn sức ảnh hưởng và năng lực hội nhập mới là yếu tố tạo nên vị thế cho các doanh nghiệp. Trong bức tranh mới, sự hiện diện của các doanh nghiệp VNR500 không chỉ phản ánh năng lực tài chính hay quy mô hoạt động, mà còn cho thấy vai trò của các “đầu tàu” kinh tế trong việc định hình chuẩn mực quản trị, xây dựng chiến lược gắn với tầm nhìn dài hạn và chủ động hội nhập.

Chia sẻ với Vietnam Report, đại diện Công ty CP Xây dựng Central - một trong các doanh nghiệp nằm trong bảng xếp hạng VNR500 nhiều năm liền - cho biết, việc mở rộng hoạt động ra các thị trường quốc tế như Campuchia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Saudi Arabia hay Israel của doanh nghiệp không đơn thuần là nhân rộng mô hình kinh doanh, mà là quá trình nghiên cứu bài bản và thích ứng có chọn lọc với từng thị trường, đáp ứng yêu cầu pháp lý và văn hóa bản địa.

Thay vì đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh về quy mô, Central lựa chọn cách tiếp cận xây dựng bền vững, đầu tư vào đội ngũ nhân sự địa phương và từng bước điều chỉnh mô hình vận hành để phù hợp với điều kiện thực tế của từng quốc gia. Cách làm này phản ánh sự chuyển dịch từ tư duy “mở rộng thị trường” sang “lan tỏa ảnh hưởng”. Đây cũng là cách các doanh nghiệp xây dựng uy tín bền vững, thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn.

Trong một thế giới biến động, hành trình vươn tầm quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam là quá trình tích lũy năng lực, xây dựng thương hiệu và thích ứng linh hoạt. Việc hiện diện trong VNR500 vừa là sự ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp cho nền kinh tế quốc gia, vừa là trách nhiệm dẫn dắt các chuẩn mực mới trong hành trình khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ quốc tế.

Lễ vinh danh các doanh nghiệp VNR500 2025 do Vietnam Report và Báo VietNamNet tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/1/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

(Nguồn: Vietnam Report)