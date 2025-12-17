Nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu Việt, hỗ trợ doanh nghiệp Việt kết nối cung – cầu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức Tuần lễ Thương hiệu Việt và Hội chợ “Made in Vietnam” từ ngày 18 đến 22/12/2025.

Hội chợ "Made in Vietnam" diễn ra tại Khu Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (số 489 đường Hoàng Quốc Việt) với quy mô tương đương 300 gian hàng, trưng bày, giới thiệu hàng loạt sản phẩm chất lượng cao và thương hiệu Việt.

Trong khuôn khổ Hội chợ còn có khu vực trưng bày sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội với sự hiện diện của các thương hiệu quốc gia Việt Nam như máy tính Thánh Gióng, sản phẩm điện Điện Quang…

Trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Thương hiệu Việt, tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, nhiều thương hiệu Việt sẽ tổ chức livestream bán hàng, quảng bá rộng rãi đa dạng sản phẩm.

Các hoạt động trưng bày, quảng bá và trải nghiệm sản phẩm tại Hội chợ sẽ tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp với hàng hóa sản xuất trong nước, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác ra cả thị trường quốc tế.

Một điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Hội nghị kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt, sản phẩm địa phương trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng số, được tổ chức vào chiều 19/12 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20 phố Thụy Khuê, Hà Nội).

Tại hội nghị, đại diện một số nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử và nền tảng số sẽ giới thiệu giải pháp kết nối cung – cầu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất địa phương đưa sản phẩm lên môi trường số trong nước và xuyên biên giới.

Các chuyên gia sẽ tư vấn bí quyết xây dựng gian hàng trực tuyến, tối ưu hoạt động bán hàng trên sàn, khai thác các công cụ tiếp thị số, đồng thời cung cấp thông tin về một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường.

Đặc biệt, trong phiên thảo luận, nhiều doanh nghiệp thương hiệu Việt sẽ trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nêu những vướng mắc cần được hỗ trợ trong quá trình đưa sản phẩm lên các nền tảng số.

Phiên thảo luận cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các chủ thể trong hệ sinh thái, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt thông qua các kênh phân phối hiện đại.

“Thông qua chuỗi hoạt động thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, quảng bá thương hiệu Việt, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo lập môi trường thuận lợi để doanh nghiệp Việt khai thác hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm”, đại diện Ban Tổ chức cho hay.