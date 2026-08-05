Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk, do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến, liên quan đến những vướng mắc khi triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh.

Theo phản ánh của cử tri, việc triển khai hóa đơn điện tử phát sinh chi phí đầu tư phần mềm, đường truyền, chữ ký số và nhân lực vận hành, gây khó khăn cho một số cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ, đặc biệt là hộ kinh doanh có người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào từ các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ cũng gặp nhiều vướng mắc do thiếu hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Cử tri đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế phù hợp với hộ kinh doanh quy mô nhỏ; hỗ trợ chi phí phần mềm hóa đơn điện tử, chữ ký số; tăng cường tập huấn sử dụng eTax Mobile và nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Bộ Tài chính cho biết, hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí dịch vụ trong 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng. Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết Luật số 09/2026/QH16 và Nghị định số 141/2026 của Chính phủ đã nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống. Đồng thời, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống cũng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chính sách này nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm công bằng về chính sách thuế, đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Về chính sách hỗ trợ, Bộ Tài chính cho hay Nghị định 20/2026 quy định Nhà nước cung cấp miễn phí nền tảng số tích hợp các giải pháp chuyển đổi số, trong đó có phần mềm kế toán có khả năng tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử và dịch vụ chữ ký số.

Đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử, Bộ viện dẫn quy định tại Nghị định số 141/2026 và Nghị định số 254/2026 của Chính phủ, theo đó hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử trong 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng.

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm hoặc bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.

Ngược lại, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; trường hợp có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

Về đề nghị tăng cường tập huấn sử dụng eTax Mobile và hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, cơ quan thuế đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến và trực tiếp nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện các thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế thuận tiện hơn.

Ngành Thuế cũng phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ công nghệ số cộng đồng triển khai chiến dịch cài đặt eTax Mobile. Tính đến ngày 20/7/2026, ứng dụng đã đạt hơn 16 triệu lượt đăng nhập; số giao dịch nộp thuế qua ngân hàng thương mại đạt 24,9 triệu giao dịch, với số tiền nộp xấp xỉ 45.000 tỷ đồng.

Đối với phản ánh về khó khăn trong truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào từ các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, Bộ Tài chính cho biết pháp luật thuế hiện hành không đặt ra yêu cầu về “truy xuất nguồn gốc” theo cách cử tri nêu.

Tuy nhiên, để khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về chứng từ theo quy định.

Đồng thời, Luật số 149/2025/QH15 cũng quy định doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường để bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Theo Bộ Tài chính, các quy định này góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh.