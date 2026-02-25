Chiều nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về việc xây dựng dự thảo Nghị định quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản tư duy quản lý, hướng tới quản trị hiện đại, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VGP

Bà nêu yêu cầu tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý phân cấp phải gắn với phân định rạch ròi, minh bạch thẩm quyền bổ nhiệm giữa Thủ tướng, cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ trống trách nhiệm.

Phó Thủ tướng đặt vấn đề về 2 chức danh then chốt là chủ tịch hội đồng thành viên và tổng giám đốc. Đây là những vị trí có vai trò quyết định trong hoạch định chiến lược và tổ chức điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh cơ chế phân cấp rõ ràng, văn bản cần quy định cụ thể trường hợp “cần thiết, cấp bách” để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và thực hiện các quy trình cán bộ liên quan. Quy định này nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

Một nội dung quan trọng được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu nghiên cứu kỹ là thí điểm cơ chế đặc thù thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước.

Bà gợi mở cần thiết kế một điều khoản riêng về cơ chế thí điểm, có phạm vi, địa chỉ cụ thể và thời hạn rõ ràng để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Khi thực hiện cơ chế thuê, tuyển dụng đặc thù, có thể không áp dụng cứng nhắc các yêu cầu về quy hoạch, thâm niên, thời gian giữ chức vụ như quy định chung, miễn là người được lựa chọn có năng lực quản trị, có thành tích, sản phẩm cụ thể.

Bà lưu ý khi đã trao quyền thì cần trao thực chất, không đặt thêm nhiều tầng nấc xin ý kiến, báo cáo, làm giảm tính chủ động của doanh nghiệp.

Với việc đánh giá, xếp loại hàng năm, Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới theo hướng lấy hiệu quả làm trung tâm, cho phép doanh nghiệp áp dụng các công cụ đánh giá hiện đại như KPI hoặc các phương thức tiên tiến khác, chứ không áp dụng máy móc cơ chế đánh giá hành chính.

Dự thảo Nghị định mới cũng phải bổ sung cơ chế kiểm soát, giám sát quyền lực chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa xung đột lợi ích.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần Nghị quyết 79 là khuyến khích đội ngũ quản lý doanh nghiệp năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Do đó, bà đề nghị Bộ Nội vụ và các bộ, ngành nghiên cứu cơ chế bảo vệ cán bộ quản lý doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để bổ sung vào dự thảo Nghị định. Trong trường hợp rủi ro do yếu tố khách quan, bất khả kháng, cần có quy định rõ ràng để bảo vệ người thực thi, tạo tâm lý yên tâm đổi mới, sáng tạo.

Bà Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định theo tinh thần đã thống nhất, thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn để sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 3.