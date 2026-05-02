Về xăng E10, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) cho biết từ ngày 1/8/2025, doanh nghiệp này đã triển khai mở bán thử nghiệm xăng E10 RON95 tại Hà Nội, Hải Phòng; sau đó mở rộng địa điểm kinh doanh tại các tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam.

Đến hết tháng 4/2026, có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp này kinh doanh xăng sinh học E10.

“Việc triển khai thí điểm nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm, khả năng vận hành hệ thống và phản hồi từ người tiêu dùng”, PVOIL nhấn mạnh. Kết quả cho thấy, xăng E10 do doanh nghiệp này pha chế và cung ứng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định trên các phương tiện và nhận được đánh giá tích cực từ khách hàng. Qua đó, từng bước giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu mới.

Đồng thời, PVOIL đã đầu tư và nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại các kho xăng dầu, từ bồn chứa, hệ thống đường ống công nghệ đến hệ thống xuất - nhập. Doanh nghiệp hiện có 13 kho trong hệ thống đủ điều kiện pha chế xăng E10, cùng với mạng lưới gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc sẵn sàng triển khai trên diện rộng.

PVOIL đã sẵn sàng bán xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/5. Ảnh: PVOIL

Về năng lực pha chế, để chuẩn bị triển khai kinh doanh đại trà xăng E10 theo lộ trình của Bộ Công Thương, PVOIL đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10.

Theo đó, ngoài đáp ứng nhu cầu của hệ thống 1.000 cửa hàng của mình, PVOIL còn cung cấp dịch vụ gia công, pha chế xăng E10 cho các doanh nghiệp đầu mối khác, góp phần đảm bảo nguồn cung chung cho thị trường trong giai đoạn chuyển đổi.

Với năng lực pha chế cùng việc nâng cấp cơ sở hạ tầng đã hoàn tất, doanh nghiệp sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/5. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp vẫn duy trì cung ứng song song các sản phẩm xăng RON95 và xăng E10 để khách hàng có thêm lựa chọn.

Tương tự, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng đã hoàn thiện 7 cụm kho pha chế tiêu chuẩn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ trên cả nước, đáp ứng lộ trình thay thế xăng khoáng.

“Ông lớn” xăng dầu này cho biết, sau 8 tháng thí điểm thành công tại TPHCM với sản lượng tăng 40%, xăng E10 được đánh giá đảm bảo tính an toàn, tối ưu vận hành và nhận được sự tin tưởng từ người tiêu dùng.

Việc mở rộng kinh doanh xăng E10 ở các tỉnh, thành phố được Petrolimex tích cực triển khai. Ước tính, chỉ riêng ngày 30/4, đơn vị đã chuẩn bị 1.500-2.000m3 xăng E10 để phục vụ nhu cầu thị trường.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, lộ trình chuyển đổi từ ngày 1/6 là bước tiếp nối giai đoạn thí điểm phân phối xăng E10. Cùng với PVOIL, Petrolimex dự kiến đến ngày 15/5 cơ bản hoàn tất việc đưa xăng E10 đến tất cả cửa hàng trong hệ thống.

Theo ông, xăng sinh học cũng là một dạng nhiên liệu và giá cần tuân theo quy luật cung cầu của thị trường. Tuy nhiên, mục tiêu của cơ quan quản lý nhà nước là cung cấp loại nhiên liệu này tới người tiêu dùng với mức giá hợp lý, không làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân khi xăng E10 được phổ cập.

Từ góc độ kinh tế và hành vi thị trường, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng người tiêu dùng rất nhạy cảm với giá xăng dầu. Vì vậy, để xăng E10 được sử dụng rộng rãi, yếu tố then chốt là phải tạo được lợi thế về giá.

Ông Lạng phân tích, xăng E10 cần có mức giá thấp hơn đủ lớn so với xăng khoáng để kích thích chuyển đổi. Bởi khi chênh lệch giá đủ hấp dẫn, người tiêu dùng sẽ chủ động lựa chọn, từ đó hình thành thói quen tiêu dùng mới. Đặc biệt, ở giai đoạn đầu chuyển đổi, cần có cơ chế điều tiết hoặc hỗ trợ giá nhằm tạo cú hích cho thị trường.

Hiện, giá xăng E10 RON95 tại các cửa hàng xăng dầu của PVOIL và Petrolimex được niêm yết ở mức 23.190 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 560 đồng/lít và cao hơn xăng E5 RON92 570 đồng/lít.