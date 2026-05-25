Thị trường điện mặt trời bước vào giai đoạn phát triển chuyên nghiệp

Chi phí năng lượng gia tăng cùng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe đang thúc đẩy nhiều doanh nghiệp Việt Nam chuyển dịch sang năng lượng tái tạo. Theo Quy hoạch điện VIII, nhu cầu điện thương phẩm của Việt Nam dự kiến tăng trung bình khoảng 8 - 9% mỗi năm trong giai đoạn tới nhằm phục vụ tăng trưởng kinh tế và sản xuất công nghiệp. Với nhiều ngành như dệt may, thép, điện tử hay chế biến gỗ, chi phí điện hiện chiếm từ 10 - 30% tổng chi phí vận hành.

Song song với áp lực chi phí, các thị trường xuất khẩu lớn như châu Âu và Bắc Mỹ cũng đang siết chặt các tiêu chuẩn “xanh” như ESG, CBAM hay các chứng nhận LEED, EDGE. Điều này khiến điện mặt trời không còn đơn thuần là giải pháp tiết kiệm điện mà dần trở thành yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh và tiếp cận đối tác quốc tế.

Trong nhóm năng lượng tái tạo hiện nay, điện mặt trời được nhiều doanh nghiệp ưu tiên nhờ mức đầu tư hợp lý và khả năng triển khai linh hoạt. So với các loại hình như điện gió hay sinh khối, hệ thống điện mặt trời có chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn, thời gian triển khai nhanh và tận dụng trực tiếp mái nhà xưởng, kho bãi sẵn có mà không cần quỹ đất lớn. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều doanh nghiệp lựa chọn điện mặt trời như bước đi đầu tiên trong chiến lược chuyển đổi xanh.

Không chỉ các nhà máy sản xuất, nhiều doanh nghiệp sở hữu cho thuê nhà xưởng, kho vận hay tòa nhà thương mại cũng đang tận dụng mái nhà như một “tài sản tạo giá trị”, vừa phục vụ nhu cầu tiêu thụ điện, vừa tối ưu hiệu quả khai thác hạ tầng sẵn có.

Viettel Construction đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong bối cảnh đó, Viettel Construction lựa chọn hướng đi triển khai trọn gói từ khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành và bảo trì hệ thống. Mô hình này giúp doanh nghiệp kiểm soát đồng bộ chất lượng, hạn chế rủi ro kỹ thuật và tối ưu hiệu quả khai thác sau đầu tư.

Một trong những lợi thế của doanh nghiệp đến từ quy mô hơn 11.000 nhân sự kỹ thuật phủ khắp 34 tỉnh thành cùng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Theo số liệu công bố, doanh nghiệp đã triển khai hơn 13.000 công trình điện mặt trời với tổng công suất khoảng 350 MWp.

Các dự án do Viettel Construction thực hiện trải rộng từ hộ gia đình đến doanh nghiệp, trong đó có nhiều công trình quy mô lớn tại nhà máy, khu công nghiệp và tòa nhà thương mại như dự án điện mặt trời tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (công suất 4,8 MWp), dự án điện mặt trời tại Nhà máy Tam Dương (công suất 1,6 MWp) hay dự án điện mặt trời tại Nhà máy sản xuất bao bì - Công ty TNHH Bao bì AP (công suất 1,17 MWp),… Đây là nhóm dự án đòi hỏi yêu cầu cao về thiết kế kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và khả năng thi công không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Không chỉ phát triển trong nước, Viettel Construction cũng đang mở rộng nghiên cứu sang các lĩnh vực năng lượng tái tạo khác như dự án điện gió tại Quảng Trị, doanh nghiệp từng được vinh danh tại chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam ở hạng mục “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống năng lượng điện mặt trời”.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào tiếp tục biến động và các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng trở thành “giấy thông hành” của doanh nghiệp, điện mặt trời đang được xem là khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn. Bài toán hiện nay không chỉ còn là “có nên đầu tư hay không”, mà đang tiến đến “đầu tư khi nào và lựa chọn đơn vị đồng hành ra sao”.

(Nguồn: Viettel Construction)