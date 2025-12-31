Chiều nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 thông qua.

Trong đó, có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; bao gồm Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày các luật

Tại họp báo, với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, luật đã bổ sung quy định xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Quy định này để tăng cường quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gây mất an toàn, vi phạm pháp luật trên các phương tiện giao thông đường bộ, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông; quy định lộ trình thực hiện phù hợp để bảo đảm tính khả thi, tránh lãng phí nguồn lực, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tuân thủ pháp luật.

Cùng với đó, luật bỏ quy định ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi chở trẻ em trên xe để phù hợp thực tiễn.

Cụ thể, luật quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Luật mới quy định thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo quy định hiện hành tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thời gian lái xe của người lái xe ô tô là không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động. Như vậy, luật mới đã bỏ quy định thời gian lái xe của người lái xe ô tô là không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Cũng tại họp báo, lãnh đạo các bộ, ngành đã giới thiệu các luật, pháp lệnh được công bố tại họp báo gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Luật Viên chức; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.