Tối ưu dòng tiền nhàn rỗi - đón quà sang trọng cùng NCB

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của khối doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng đã đã tăng trở lại trong tháng 5/2025, sau nhiều tháng suy giảm. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng số dư tiền gửi của doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tăng 0,97% so với cuối năm 2024. Diễn biến này phản ánh rõ xu hướng doanh nghiệp chuyển hướng sang các kênh đầu tư an toàn, ưu tiên bảo toàn vốn trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Thực tế, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tối ưu dòng tiền nhàn rỗi là bài toán luôn được ưu tiên. Thay vì mạo hiểm đầu tư vào các kênh sinh lời cao nhưng tiềm ẩn rủi ro, nhiều doanh nghiệp lựa chọn gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng - giải pháp tài chính có tính ổn định, lãi suất hợp lý, thanh khoản linh hoạt, phù hợp với các kế hoạch trung và dài hạn.

NCB cung cấp giải pháp gửi tiền linh hoạt với lãi suất cạnh tranh và quà tặng cao cấp dành cho doanh nghiệp

Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp mở hợp đồng tiền gửi. Trong đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) mang đến giải pháp gửi tiền linh hoạt với lãi suất cạnh tranh và quà tặng cao cấp, phù hợp cho từng quy mô doanh nghiệp.

Cụ thể, từ ngày 1/8/2025, doanh nghiệp gửi tiền kỳ hạn 6 tháng tại NCB sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn 6,12%/năm. Với kỳ hạn dài hơn, mức lãi suất càng hấp dẫn hơn: 6,5%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Đây là mức sinh lời ổn định, giúp doanh nghiệp chủ động quản lý vốn mà vẫn đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Đặc biệt, NCB dành tặng những phần quà thiết thực, có tính thẩm mỹ cao như lời tri ân tới doanh nghiệp. Theo đó, khi mở hợp đồng tiền gửi từ 3 tỷ đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên (hoặc từ 180 ngày đối với sản phẩm tiền gửi chọn ngày linh hoạt), doanh nghiệp sẽ nhận ngay quà tặng vali cao cấp trị giá 1 triệu đồng, phù hợp cho những chuyến công tác ngắn ngày. Với giá trị hợp đồng từ 5 tỷ đồng, NCB dành tặng doanh nghiệp bộ ấm trà cao cấp trị giá 3 triệu đồng, được thiết kế trang nhã dành riêng cho những buổi tiếp khách quan trọng.

Đặc biệt, doanh nghiệp gửi tiền từ 10 tỷ đồng trở lên sẽ sở hữu ngay bình hút lộc Gốm Chu Đậu họa tiết hoa phù dung, vẽ vàng tinh xảo trị giá 5 triệu đồng. Món quà mang đậm giá trị văn hóa, thẩm mỹ, không chỉ tạo điểm nhấn tinh tế cho không gian văn phòng mà còn biểu trưng cho sự may mắn và thịnh vượng đến với doanh nghiệp.

Đồng hành bền vững cùng doanh nghiệp Việt

Chương trình ưu đãi tiền gửi kỳ hạn là một trong những nỗ lực mà NCB triển khai nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong quản lý tài chính và vận hành hiệu quả.

Với tư duy đổi mới, sáng tạo và tinh thần cải tiến không ngừng, trong những năm gần đây, NCB cũng liên tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, giải pháp công nghệ và đẩy mạnh chuyển đối số nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng. NCB đã nâng cấp nền tảng ngân hàng số NCB iziBankbiz dành riêng cho khách hàng tổ chức, với hai phiên bản linh hoạt: Internet Banking trên trình duyệt và ứng dụng iziMobiz trên điện thoại, tập trung vào tối ưu trải nghiệm người dùng, nâng cao tính bảo mật và hiệu quả vận hành tài chính cho doanh nghiệp.

NCB đang ngày càng khẳng định vai trò là một đối tác tin cậy của doanh nghiệp Việt

Ngân hàng cũng đẩy mạnh phát triển tín dụng theo hướng chuyên biệt: từ sản phẩm tài trợ cho nhà phân phối trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh (FMCG), cho vay không tài sản bảo đảm đến 10 tỷ đồng; giải pháp tín dụng cho các doanh nghiệp thực hiện gói thầu có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước/ODA với tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh chỉ từ 0%, đến cấp tín dụng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp dựa trên quyền tài sản từ hợp đồng thuê đất. Mỗi giải pháp đều được tối ưu theo hướng linh hoạt, thực tiễn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động dòng vốn ở từng giai đoạn phát triển.

Với các giải pháp được thiết kế linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tiễn và cam kết đồng hành dài hạn, NCB đang khẳng định vai trò đối tác đáng tin cậy của doanh nghiệp Việt. Đồng thời, góp phần đưa các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của Chính phủ và ngành ngân hàng vào đời sống, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm dịch vụ của NCB, liên hệ:

Các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc

Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.

Lệ Thanh