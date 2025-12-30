Nhận định trên được ông Nguyễn Anh Cương, Cục phó Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra tại tọa đàm “Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao”, do Câu lạc bộ Nhà báo CNTT tổ chức chiều 29/12.

Ông Nguyễn Anh Cương, Cục phó Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Cương dẫn chứng, để đạt vùng phủ sóng 90% dân số, các nước thường mất trung bình 3 năm, nhanh thì 2 năm. Ngay cả Ấn Độ, quốc gia có diện tích rộng và dân số đông với tốc độ triển khai rất mạnh, cũng mất 15 tháng để đạt con số tương đương. Trong khi đó, tại Việt Nam, doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu này chỉ trong vòng 1 năm.

"Tốc độ triển khai phủ sóng 5G có thể nói là nhanh top đầu thế giới. Đây là một thành tựu rất đáng ghi nhận", lãnh đạo Cục Viễn thông đánh giá.

Chiến lược "hạ tầng đi trước"

Dẫn đầu trong cuộc đua phủ sóng hiện nay là Viettel. Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng giám đốc Viettel Telecom cho biết tính đến cuối tháng 12/2025, đơn vị này đã có 30.000 trạm 5G, trong đó riêng năm 2025 triển khai mới 23.500 trạm.

Hiện vùng phủ sóng 5G ngoài trời của nhà mạng này đã đạt 90% và vùng phủ trong nhà đạt 70%. Bà Thành so sánh quy mô này tương đương với giai đoạn triển khai mạng 4G năm đầu tiên.

"Viettel xem việc đầu tư hạ tầng 5G như một đảm bảo cho hạ tầng số của quốc gia nên chúng tôi tập trung đầu tư nhanh và rộng. Sắp tới, tiếp tục đầu tư sâu hơn nữa để hạ tầng 5G thực sự tạo ra sự bùng nổ của các ứng dụng, không chỉ phục vụ người dân mà cho cả doanh nghiệp và chính quyền các cấp", bà Thành chia sẻ. Đồng thời, bà thông tin thêm, năm 2026, Viettel sẽ xây thêm 15.000 trạm để phủ sâu trong nhà lên mức 85%.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng giám đốc Viettel Telecom

Hiệu quả thực tế của chiến lược phủ rộng đã bước đầu được chứng minh. Bà Hà Thành lấy ví dụ về sự kiện âm nhạc kết nối hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM vừa qua, nơi khán giả có cảm giác hai ca sĩ đang biểu diễn trên cùng một sân khấu nhờ công nghệ không độ trễ. Về mặt kinh doanh, kể từ khi có 5G, mức tiêu dùng dữ liệu tăng 15-20% và mức độ hài lòng dịch vụ tăng 20%.

Nói thêm về quan điểm “hạ tầng đi trước”, ông Nguyễn Anh Cương chia sẻ triết lý đoàn tàu: "Đầu tiên phải có đường ray thì đoàn tàu mới chạy được, nếu làm đoàn tàu trước mà không có đường ray thì cũng không đến đâu cả. Đấy mới là lãng phí".

Đầu tư vào các "điểm nóng"

Khác với Viettel, VNPT và MobiFone chọn cách tiếp cận tập trung vào các khu vực trọng điểm và khách hàng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng ban Công nghệ Tập đoàn VNPT cho biết đơn vị này ưu tiên phủ sóng tại các khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay - những nơi tập trung đông dân cư và có nhu cầu hỗ trợ kinh tế cao. Mục tiêu của VNPT là phủ sóng 55-60% dân số trong năm 2026.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng ban công nghệ Tập đoàn VNPT

Hướng đi của VNPT tập trung mạnh vào mạng dùng riêng (Private Network). Ông Khánh nói thêm: "Năm nay chúng tôi đã có thêm những thử nghiệm về Private Network bên cạnh giáo dục đại học, đó là những bài toán về nhà máy thông minh". VNPT đang hợp tác triển khai mô hình này tại Tây Ninh, Hải Phòng và tìm kiếm cơ hội tại các sân bay, cầu cảng.

Ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng ban Công nghệ MobiFone nhận định: "Chúng ta phải xác định 5G phục vụ cho thuê bao là máy móc là chính. Còn thuê bao con người cũng không cần đến độ trễ quá thấp như vậy". Tốc độ của 5G nhanh hơn khoảng 10 lần so với 4G, độ trễ vào khoảng 1 đến 30 ms so với 30 - 50 ms của 4G, hỗ trợ số lượng kết nối IoT lớn.

MobiFone hiện mới triển khai thí điểm tại một số khu công nghiệp và đô thị. Ông Huy kỳ vọng sự bùng nổ thực sự vào năm 2026 với các mô hình thành phố thông minh.

Ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng ban Công nghệ MobiFone

Ví dụ cụ thể về ứng dụng 5G, ông Huy nhắc đến dự án chống ngập cho Hà Nội bằng công nghệ hydroinformatics (tin học thủy văn). "Để xóa 108 điểm lụt, cần hàng chục, hàng trăm nghìn cảm biến khác nhau và lúc đấy, khả năng của 5G nó sẽ phát huy tác dụng", ông Huy phân tích.

Ngoài ra, MobiFone cũng đang nghiên cứu mô hình cứu hộ dùng drone bay đến đám cháy, tự động phân tích xem là cháy hóa chất hay cháy thông thường để điều xe cứu hỏa bằng AI.

Cơ chế hỗ trợ từ Nhà nước

Bên cạnh việc xây dựng chiến lược, định hướng, đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, Nhà nước cũng hỗ trợ doanh nghiệp khi triển khai nhanh hạ tầng 5G.

Theo đó, Nghị quyết 193 của Chính phủ đưa ra cơ chế hỗ trợ tài chính lên tới 15% chi phí thiết bị trạm phát sóng 5G nếu doanh nghiệp triển khai tối thiểu 20.000 trạm trong năm 2025.

Theo ông Nguyễn Anh Cương, khoản hỗ trợ này nhằm bù đắp các chi phí phát sinh như lãi vay và chênh lệch giá thiết bị (do thiết bị thường giảm giá theo thời gian) khi doanh nghiệp đầu tư cấp tốc.

"Thay vì làm 2-3 năm mà làm nhanh 1 năm, Nhà nước sẽ hỗ trợ một khoản kinh phí để bù chênh lệch", ông Cương giải thích.

Tính đến hiện tại, Viettel là doanh nghiệp duy nhất đăng ký tham gia chương trình này. Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn tất các thủ tục kiểm toán, xác minh trước khi giải ngân.